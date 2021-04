Los pequeños deportistas también quieren competir

La convocatoria de la denominada “acción protesta”, para las 12 horas del mediodía del sábado 24, en el Parque San Francisco de Oviedo frente a la Junta General del Principado, fue tramitada por Carlos Blanco como presidente de la Asociación de Clubes del Principado (Acedepa). Blanco señala que las reivindicaciones afectan “a los deportistas de base en edad escolar que no tienen competiciones clasificatorias para los campeonatos de España”.

Salvo esa excepción, los niños asturianos de entre 6 y 14 años llevan más de doce meses sin competir. “No hay actividad en los centros escolares, salvo en los colegios concertados. Salud no da el visto bueno, pese a que es una necesidad física y mental de los niños”, recalca Carlos Blanco, que no entiende el criterio: “Es incomprensible que se permita el deporte libre no reglado, o sea, que cualquiera pueda hacer ejercicio en un parque, y que no se permita hacerlo cumpliendo unos protocolos”.

Según Blanco, en la reivindicación participan todos los sectores implicados: presidentes federativos, de clubes, padres, técnicos, voluntarios, árbitros y jueces de mesa. “Los clubes pequeños son los que más necesidad tienen de activarse”, añade Blanco, que la acción pretende “dar visibilidad” a un problema que debería de tener fácil solución: “Es incomprensible que no se nos permita llevar adelante algo tan sencillo como la práctica de deporte. Es incomprensible que se criminalice el deporte escolar”.

A Carlos Blanco le consta que la directora general de Deporte, Beatriz Álvarez, “está intentando desbloquear el asunto”, pero Salud se muestra inflexible “y no nos admite como interlocutores”. El presidente de Acedepa destaca el contraste con comunidades como Madrid, donde los pequeños compiten desde diciembre. Blanco considera, en cualquier caso, que Asturias todavía está a tiempo de salvar los Juegos Deportivos, durante los meses de mayo junio, “aunque fueran competiciones en formato express”. Por eso espera una buena respuesta en el acto del sábado, con un máximo de asistencia de 500 personas para cumplir las normas sanitarias.