Cameron Oluyitan, jugador del Liberbank Oviedo: “No me cabe duda de que vamos a jugar el play-off de ascenso a la ACB”

Cameron Oluyitan (Sugar Land, Texas, 1 de enero de 1994) encarna como pocos el espíritu de este Liberbank Oviedo que ha pasado de apuesta arriesgada en pos de la permanencia en la LEB Oro a candidato claro a entrar en los play-offs de ascenso a la ACB. Un jugador versátil, sacrificado y capaz de hacer un poco todo, ideal para el bloque granítico que ha construido el cuerpo técnico del club ovetense.

El jugador, que empezó flojo, ha ido de menos a más y ahora es una de las piezas esenciales del equipo. Sus estadísticas son discretas (poco más de seis puntos por partido en la primera fase, elevados a siete en la segunda), pero su importancia es relevante, entregado en la faceta defensiva y cada vez más atinado en sus lanzamientos a canasta, especialmente de tres puntos. “Todavía no he dado mi máximo potencial. Tengo que mejorar mi agresividad y mi mentalidad. Nunca eres lo suficientemente bueno, también trabajo en mi tiro, en mi defensa... pero sobre todo tengo que ser más agresivo, el entrenador me lo dice siempre”, apunta Oluyitan.

Su padre es el principal culpable de que Cameron se haya dedicado al baloncesto. En primer lugar, porque fue el que metió dentro el veneno del juego. “Él se enamoró del baloncesto y cuando tuvo un hijo se volcó en que jugara, tuve un balón entre las manos desde muy pequeño”, explica el jugador del OCB. Pero hay más: su progenitor nació en Nigeria y emigró a Estados Unidos con 18 años, por lo que Cameron pudo obtener el pasaporte nigeriano y, por tanto, tener más fácil su aterrizaje profesional en Europa.

Carrera universitaria

Con los antecedentes familiares, el chico tenía que jugar al baloncesto. Tras acabar su etapa de instituto en su pueblo, Sugar Land, se trasladó al estado de Wyoming para enrolarse en Gillette, un “community college”, como llaman en Estados Unidos a las instituciones alternativas a las universidades, de acceso más sencillo, en las que tienes dos años para empezar tu licenciatura. Tras destacar jugando en Gillette, Oluyitan recibió una beca de Boise State, una universidad de cierto prestigio deportivo, en la que no jugó demasiado. Tras pedir el “transfer” y pasar un año en blanco, encontró su sitio en Southern Utah (SUU). Nombrado novato del año de la Big Sky Conference, acabó su periplo en SUU con unas estadísticas de 13,3 puntos, 4,4 rebotes y 1,8 asistencias por partido. El Liberbank Oviedo le hizo un hueco en su plantilla tras la marcha en plena pretemporada de Kendal Manuel, que alegó motivos personales.

De momento, la experiencia está siendo positiva. “Todavía me estoy haciendo a aspectos de la vida y del juego, aprendiendo el lenguaje, pero creo que voy mejor, cada vez es más fácil. España me encanta, es un país muy bonito”, aclara el exterior del Oviedo Baloncesto.

El estadounidense llegó a Oviedo sin saber muy bien qué se iba a encontrar. “Me habían dicho que era un buen club de una ciudad hermosa, que normalmente es uno de los mejores equipos de la LEB Oro y que suele tener buenos jugadores. Tengo algunos amigos que habían recorrido este camino, pero sé que es diferente para cada uno. Lo único que tenía claro es que tendría que trabajar duro y dar lo mejor de mí mismo. Eso es lo que me ha traído hasta aquí”, asegura Oluyitan.

Una vez la competición en marcha, la cosa empezó a funcionar. Primero, se superó con nota la primera fase. Ya en la segunda, el equipo parece tener encarrilada la clasificación para las eliminatorias de ascenso, aunque deberá certificarla en las cuatro jornadas que restan. Tres de ellas en casa, algo que, para Oluyitan es fundamental: “Hemos jugado bien fuera, pero lo hacemos mejor en casa. No podemos perder con el aliento de nuestros aficionados, son claves en nuestro éxito”. La garantía de que la cosa vaya bien en la pista, recalca el jugador, es que “nos llevamos bien dentro y fuera de la cancha, hay química y nadie es egoísta”.

Oluyitan lo tiene claro: “No tengo la menor duda de que vamos a alcanzar los playoffs, pese a los partidos que no debimos haber perdido, como el de Palma. Sabemos que si seguimos luchando de esta manera y mejorando pequeñas cosas podemos derrotar a cualquiera. La derrota de Palma no fue como en Coruña, donde nos diluimos en treinta segundos, aquí nos entró el tembleque en los últimos cinco. Tenemos que trabajar eso”.