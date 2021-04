El Círculo Gijón Baloncesto cree que es hora de valorar “si Gijón quiere un equipo en la élite”

“Es el momento de que en Gijón se valore si queremos tener un equipo en la élite, creo que es bueno para la ciudad. Siempre nos hemos planteado que somos parte del ocio de Gijón”, manifestó el entrenador del Círculo Gijón, Nacho Galán en el acto de presentación de la eliminatoria de octavos de final para el ascenso a la LEB Oro. Una eliminatoria que debería comenzar el próximo domingo en el Palacio de los Deportes y en el que el rival de los gijoneses es el Hestia Menorca.

Sin embargo, los diez positivos detectados en las filas del equipo balear complican notablemente el desarrollo de la fase de acenso, ya que afectan no solo a este emparejamiento sino también al resto de los futuros cuartos de final. El motivo es que no están prefijados los cruces, sino que tras los partidos de octavos se establece una nueva clasificación con los equipos ganadores atendiendo a cómo quedaron en la primera fase y a partir de ahí se hacen los emparejamientos de cuartos. Esto quiere decir que el rival no será el mismo si pasa el Círculo Gijón que si pasa el Menorca. Los dos equipos quedan a la espera de la decisión que tome la Federación Española de Baloncesto. En el acto de presentación de la eliminatoria, el concejal de Deportes, José Ramón Tuero, dio la enhorabuena al equipo por la temporada ya realizada y afirmó estar seguro de que “todo el equipo va a poner lo que esté en su mano por poder ascender, si no se consigue por lo menos se habrá intentando”.

Por su parte, Galán aprovechó el acto para “ofrecer este éxito deportivo a la ciudad y a los aficionados que se han hecho abonados a pesar de que muchos no pudieron ni siquiera ir a los partidos por culpa del covid-19”. Para el técnico, “este es un momento no sé si tildarlo de histórico, pero sí muy importante en el baloncesto de Gijón. Cuando el club empezó hace tres años no nos imaginábamos tener esta posibilidad tan rápido”.