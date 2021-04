La temprana vocación de presidir un club: tres ejemplos de dirigentes asturianos que empezaron a gestionar clubes con menos de 30 años

Lucía Tuero, Presidenta del Quintueles, 26 años: "Mi madre es la tesorera y mi padre, el vicepresidente"

Hay quienes asumen la presidencia de un club de fútbol como parte de una herencia. Y lo hacen con gusto. A Lucía Tuero le ha ocurrido algo parecido con el Quintueles. “Mi abuelo César Enrique llevaba unos años de presidente y llegó un punto en el que quiso dejarlo. Era yo quien asumía casi todo y esperamos a ver si había algún candidato. Con el candao prácticamente echado no apareció ninguno, no queríamos que desapareciera y nos pusimos la familia al frente”, explica Lucía Tuero, de 26 años.

Han pasado tres temporadas desde que Lucía Tuero asumiera la presidencia del Quintueles. Ella está al mando y su directiva la encontró en casa. “Mi madre, María Teresa, es la tesorera y mi padre, Juan Carlos, el vicepresidente”, explica esta gijonesa, quiromasajista de profesión y también jugadora de fútbol-sala del Lada Langreo. “Estuve jugando en campo en el Deva, el Gijón Femenino y el Gigia, pero cansé del barro”, explica. De lo que no se cansa es de tener todo listo en el campo de Les Mariñes para que sus dos equipos recuperen ya la normalidad competitiva.

“Tenemos un Quintueles B en Segunda Regional y el primer equipo ha reiniciado la liga ahora en Primera. La idea era haber creado también un equipo femenino, pero la pandemia nos hizo cambiar de planes a todos”, detalla Lucía. Ya tiene en marcha nuevos planes añadidos para la campaña que viene, como crear un juvenil. “Le diría a las instituciones que hay que dar más ayudas a los de abajo, a los clubes modestos, que a los que están arriba. Aquí sentimos verdaderamente el fútbol”, concluye.

Diego Pereira, Presidente del Unión Astur, 35 años: "Hace nueve años fundamos el club entre unos amigos"

Ha pasado casi una década desde que en una tertulia entre amigos surgiera la idea de poner en marcha un club, el Unión Astur. En aquella pandilla estaba Diego Pereira, que a sus 35 años es presidente del conjunto gijonés desde hace tres y además se mantiene como jugador desde su fundación, en 2012. “Salimos a competir a Primera Regional con un presupuesto de 14.000 euros en el que te pasas el año haciendo cálculos para quedar ‘a pré’ contando con que creo que somos el único equipo de nuestra categoría en el que los jugadores nos pagamos nuestra propia ficha”, detalla. La fidelidad al Unión Astur no es sólo cosa de su presidente, alcanza hasta su entrenador. “Pablo Iglesias lleva con nosotros desde el inicio. No cobró durante mucho tiempo y ahora ya podemos pagarle algo para los gastos”, explica Diego Pereira. Extrabajador de sectores como la hostelería y el comercio, acaba de aprobar una oposición que espera pueda darle una mayor flexibilidad de horarios para atender su compromiso con el fútbol. “Al principio no figuré como miembro de la directiva, pero siempre ayudé a hacer los equipos e ir captando gente. Veníamos muchos de jugar en el Montevil y fue como seguir entre amigos. Cada año hay que ir haciendo números entre lotería, patrocinadores... Todos vamos ayudando”, explica. Juegan como locales en el campo de El Mortero, aunque en los últimos años pasaron por otras sedes como Montevil o Lloreda buscando la opción más económica para cuadrar el presupuesto. “Se trata de jugar al fútbol y poder disfrutar de ello”, concluye Pereira. No pide más, ni menos.

Javier Soto, Presidente del Colunga, 25 años: “Hago de todo: siego, limpio vestuarios y recojo balones”

“Con 14 años ya andaba metido por la directiva y haciendo de delegado por los campos de fútbol”. Javier Souto se define como “un seguidor del Colunga a muerte”. Ese amor a los colores del club del concejo en el que nació hace 25 años fue el que le llevó, hace dos temporadas, a asumir la presidencia. “El anterior dirigente, José Ángel Toyos, no podía seguir al haberse presentado a la alcaldía. Me lo propusieron y para adelante. Está siendo una aventura y, a la vez, un sueño cumplido”, asegura. Trabajador de una empresa de jardinería dedicada al mantenimiento de la red ferroviara española, dice Javi Soto que, por motivos laborales, “tan pronto estoy en Asturias como en Salamanca”. Cuando toca dormir en Colunga no perdona “al menos tres días por semana” ayudando en el club, “y los fines de semana, siempre ahí metido, a tope”. “Limpio vestuarios, siego el campo, recojo balones. Hago de todo”, señala quien fuera también jugador del equipo “en categoría alevín”. Ahora, no hay equipos de fútbol base, sólo el que milita en Tercera División, su principal orgullo. “Tenemos algo más de cien socios que acuden cada domingo al campo de Santianes, aunque con la pandemia se notó que la cifra cayó un poco”, explica Javi Soto. En su familia asumen su temprana presidencia como una consecuencia más de su afición al fútbol y anima a que más chavales de su edad sigan su ejemplo: “Tienen que sacar esto adelante. Y a los que quieren crear la Superliga europea también les diría que el fútbol tiene que ser como el de toda la vida. No todo es el dinero”.