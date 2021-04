Una fiesta para correr: La pandemia obliga a reducir a 70 kilómetros el Reto “Camino El Salvador” y a eliminar su carácter competitivo

Pese a que el anuncio de la recuperación de la carrera ha despertado el interés de deportistas de otras comunidades, incluso de fuera de España, la inscripción para el “Camino El Salvador” se cerrará con 150 corredores. Es una manera de mostrar sensibilidad con la situación, al igual que otras medidas que tomará la organización para minimizar el riesgo de contagios: salida por parejas, obligación de parar en los avituallamientos y vehículos para trasladar a los que lleguen fuera de tiempo a los puntos de control, kits individuales con agua y comida.

“No se pueden tener cerradas las carreteras durante horas”, señala Barros, que ya cuenta con el visto bueno de la Guardia Civil de Tráfico y se toma esta edición como una oportunidad de volver a la actividad y un paréntesis para recuperar en 2022 a la idea original, la de unir las catedrales de León y Oviedo “por el verdadero camino del Salvador”. Para aceptar las inscripciones, que se pueden realizar a través del correo electrónico info@lenabtr.com, los interesados tienen que firmar una declaración jurada comprometiéndose a cumplir las normas.

Así, al margen de las ya citadas, a los atletas se les facilitarán mascarillas antes de la salida, en el avituallamiento de Pola de Lena y a la llegada a meta. Barros cree que, con estas precauciones y teniendo en cuenta que toda la prueba se desarrolla al aire libre, las autoridades sanitarias no pondrán impedimentos para su celebración. La cuota de inscripción es de 45 euros, que la organización no cobrará hasta que tenga todas las autorizaciones necesarias. Dado el carácter no competitivo, no habrá premios en metálico ni trofeos, pero a todos los participantes se les entregará una bolsa del corredor.