Las reacciones y todas las claves a la vuelta de la competición en edad escolar: dudas en muchos clubes

El gobierno del Principado dio ayer luz verde a la vuelta de las competiciones deportivas en edad escolar, tanto para el deporte federado como para los Juegos Deportivos del Principado y los Juegos de Deporte Adaptado. Así lo recoge una resolución de Salud Pública publicada ayer en el BOPA y que abre las puertas a la celebración, por ejemplo, del torneo de fútbol amistoso que la Federación Asturiana de este deporte tiene la intención de iniciar el primer fin de semana de mayo y en el que el Oviedo está inscrito, pero no así el Sporting, que contaba con dudas sobre su encaje sanitario. Los rojiblancos se encuentran ahora “buscando fórmulas” para poder sumarse a esta competición.

“Las federaciones deberán organizar competiciones de las modalidades que supongan menos riesgo, en formatos reducidos y pruebas preferentemente locales o zonales”, explica el gobierno regional, que remarca que estos torneos “se suspenderán cuando estén convocadas en un municipio con una situación epidemiológica de alerta sanitaria en riesgo extremo”. Además, se recalca, “la presencia de público no estará permitida” y “no se autorizará el uso de vestuarios ni duchas”.

A estas alturas, quien más claro lo tiene es la Federación Asturiana de Fútbol, que ya el lunes envió un comunicado a los clubes anunciando la creación de un Torneo Federación en formato amistoso, sin ascensos ni descensos, para las categorías cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín. Este campeonato se organizará por subgrupos pequeños agrupados por proximidad geográfica y con partidos a doble vuelta “para evitar en la medida posible el desplazamiento”, explican. Además, remarcan que “no existirá sanción alguna ni deportiva ni económica” a los clubes que no quieran participar. La intención de la Federación es comenzar cuanto antes a trabajar con los clubes para establecer los protocolos de actuación, para poder comenzar la competición el primer fin de semana de mayo.

En este torneo estarán, por ejemplo, las categorías inferiores del Real Oviedo, que inscribió a todos los equipos federados del club. “Nos ha costado arrancar después del período de prohibición, pero los chicos han ido recuperando la forma. A nivel competitivo es una incógnita la respuesta ya que no hemos podido disputar partidos”, explicó ayer Roberto Suárez, director de cantera del club azul, que quiso resaltar que “estamos muy contentos de la respuesta de los chicos, las familias y los miembros de cuerpos técnicos por cómo han cumplido escrupulosamente con las medidas”.

Más complicado es el tema en el caso del Sporting. El club no se inscribió en tiempo y forma, ante las dudas del encaje sanitario que pudiera tener el torneo, sobre todo en Mareo, donde las categorías inferiores tendrían que convivir con el primer equipo, que está aislado en su burbuja particular obligada por el protocolo de LaLiga. El anuncio del Principado, realizado tras cerrar el plazo de inscripción al torneo, “lo cambia todo”, reconocen desde el club. Por ello, el Sporting está buscando fórmulas para poder participar en la competición. Desde la Federación se remarca que “el plazo para inscribirse ya terminó” y que deberá ser el departamento de competiciones el que tome la decisión de su inclusión o no en el torneo.

“Entiendo que hay ganas de que los críos hagan deporte, pero por otra parte es un jaleo”, resume Daniel Prieto, presidente de la asociación de clubes de fútbol base de Gijón. “Todavía no lo veo muy claro porque falta información”, explica, “hay preocupación en los clubes”. Sobre todo porque, sin acceso de público, “es un coste más para los equipos, sin recibir ingresos”. No obstante, Prieto asume que “los chavales llevan mucho tiempo entrenando y quieren competir”.

“Todo lo que sea que los chavales puedan competir, perfecto, es un aliciente para ellos”, confirma Luis Miguel Carreño Caveda, presidente del club gijonés La Braña, que explica que “preferimos una Liga normal, pero las circunstancias son las que son”. Por ello, aplaude que con esta medida “los chavales se irán con un buen sabor de boca”. Por ello, inscribieron a la práctica totalidad de sus equipos, una veintena.

“Los chavales tienen ganas de competir, no fallan a ningún entrenamiento, pero necesitan jugar”, asegura Eugenia Menéndez, presidenta del Urraca, que inscribió a ocho equipos. “El formato no nos gusta mucho porque es demasiado corto”, explica.

Más dudas tiene José Antonio Novo, de la Escuela de Fútbol JIM. “Es lógico que haya una competición, porque llevamos todo el año entrenando, pero tenemos dudas de lo que pueda suceder en el aspecto sanitario”, explica, aunque asume que “los niños quieren jugar”. Sin embargo, aunque inscribió a casi todos los equipos, un total de trece, pide “un protocolo más marcado para saber cómo actuar”.

Más crítico es Diego Junquera, presidente del Gijón Industrial, que aunque inscribió a sus equipos asegura que “me surgen muchas incógnitas” del funcionamiento del campeonato, sobre todo en cuanto a las medidas sanitarias. “Para el poco tiempo que queda, lo más lógico sería dejarlo correr y volver en septiembre con normalidad”, remarca.

“Si Sanidad permite jugar, es que es seguro”, remarca Fermín Álvarez, coordinador del Covadonga, que aplaude que “todo lo que sea normalizar, es positivo”. El club inscribió a todos sus equipos y explica que “se llevaron una alegría, incluso algún crío que lo había dejado llamó para volver. Entrenar sin competir se hace duro”.

Esta medida del Principado no solo afecta al fútbol. También a otros deportes, como el balonmano. “Es una alegría enorme, aunque llega tarde”, asegura Manolo de la Cámara, presidente de la Federación asturiana, que asegura que en este periodo sin competición “perdimos cantidad de niños”. La Federación se puso ya a trabajar para volver a la competición cuanto antes y que los equipos cadetes e infantiles puedan llegar a los campeonatos de España que se celebran a finales del mes que viene, aunque piden “que nos marquen un protocolo claro a seguir”.