El Cuencas Mineras pierde con el Igualada y consuma su descenso

No pudo ser. El ENE Oposiciones Cuencas Mineras certificó ayer su descenso de la OK Liga femenina al perder en su pista con el Igualada por 2-5. El Cuencas Mineras necesitaba la victoria para seguir con opciones de cara al último partido ante el Areces, pero ayer no le salió nada. El Igualada se puso por delante en dos acciones, tras dos faltas directas y aprovechó su superioridad numérica para tomar distancias en el marcador. Las locales fueron a remolque todo el partido y tuvieron muy pocas opciones de entrar en el encuentro que las catalanas resolvieron hasta el 2-5 final. Con la derrota, el Cuencas Mineras desciende después de tres temporadas en la OK Liga.

Por su parte, el Telecable Gijón, en el grupo por el título, se impuso al Bigues por un claro 8-2, y opta al segundo puesto de la clasificación.

En la OK Plata masculina, el Areces Pavitek y el Deportivo Liceo se repartieron los puntos en el partido disputado en el Polideportivo de Grado, y que finalizó con empate a siete goles. El choque se mantuvo igualado hasta el final. Los de Grado lograron empatar el partido a falta de 25 segundos para el final, con un tanto de Pedro González.