Opinan los ciclistas asturianos: análisis de cómo la tecnología influye en el deporte

José Luis Rubiera Vigil (Gijón, 27 de enero de 1973) fue corredor profesional entre 1995 y 2010, por lo que le tocaron de cerca las innovaciones que cambiaron el ciclismo. Una de las que más valoró en su momento fue la sustitución de los rastrales por el pedal automático, así como el paso de las palancas de cambio en el cuadro a las manetas del freno. “Añadió seguridad”, señala Chechu Rubiera.

Uno de los cambios que más resistencia encontraron fue la obligatoriedad del casco: “Ya lo intentaron imponer en la década de los ochenta, pero la presión de las figuras lo impidió. Se impone definitivamente en 2004, con la posibilidad de quitarlo en el último puerto. Me acuerdo que al principio se llenaban las cunetas de cascos. Hasta que nos acostumbramos, la gente se dio cuenta de que no era tan incómodo. Yo ahora no lo quito para nada”.

Otro paso más hacia la seguridad de los ciclistas se dio, según Rubiera, con los frenos de disco, “sobre todo en condiciones de lluvia, ya que los de llanta son más lentos”. Sobre el pinganillo, que se generalizó a partir de 1996 para que los corredores recibieran instrucciones en carrera, el exciclista gijonés apunta dos variables: “Servían para avisarnos de posibles peligros en carrera, pero el principal inconveniente es que frenaron la iniciativa de los corredores y aumentaron el control por parte de los directores”.

Chechu Rubiera, que durante su etapa como profesional montó sobre bicis de acero, aluminio y titanio, destaca las ventajas del material que se ha impuesto en los últimos años, el carbono: “Permite bajar mucho el peso y, además, te da comodidad”. Pero tira de memoria para advertir de que Toni Rominger “batió el récord de la hora, más de 55 kilómetros, con una bici de acero. Y Pantani, con una de aluminio, fue el más rápido en Alpe d’Huez”.

Otro terreno en el que hay un mundo de diferencia entre el ciclismo del siglo XX y el XXI es el de la alimentación. “Yo nunca tuve nutricionista”, señala Rubiera, que se sorprende de la variedad de productos que pueden encontrarse ahora en las mesas de los corredores. “Nosotros teníamos para desayunar cereales y yogures. Ahora cada corredor es un mundo y reclaman cosas como la leche de soja, sin lactosa, quinoa...”.

Como remate, el aparato que se ha convertido en clave para entender el rendimiento de los ciclistas, el potenciómetro: “Ya lo usábamos en mi época, pero es que ahora los chavales ya empiezan a entrenar pendiente de los vatios. El problema es que les ciega la pantalla y son incapaces de interpretar sus sensaciones. Al profesional el potenciómetro le permite afinar la carga de trabajo, hacer entrenamientos de calidad, pero en carrera le puede minar la moral. Algunos compañeros ponían cinta aislante en la pantalla para que no los condicionara”.

Cuando los potenciómetros eran ciencia ficción, corredores como Antonio Menéndez no solo se guiaban por sensaciones, sino que muchas veces lo hacían por simple intuición. Antonio Menéndez González (San Pedro Culiema, Cangas del Narcea, 18-8-46) fue profesional entre 1970 y 1979, solo nueve años porque, según sus propias palabras, “me faltaba ilusión después de trabajar tanto para mis compañeros”.

Con 74 años, Menéndez sigue saliendo en bicicleta, así que puede comprobar de primera mano las diferencias respecto a su época: “Sobre todo, la preparación. Ahora tienen de todo: mejores materiales, atención médica, cuidado de la alimentación y, principalmente, el control del rendimiento por los vatios”.

Y, por supuesto, el escenario: “En alguna etapa del Tour llegué a la meta con las piernas negras de alquitrán porque la carretera se ablandaba por el calor. Y también subí más de un puerto sin asfaltar, de tierra”. En la década de los setenta sí que empezaron a hacerse habituales las concentraciones de pretemporada: “Con el Kas nos concentrábamos en La Bastida, quince días, en invierno. Pero ahora, sobre todo, para fomentar la convivencia, hacer algo en el gimnasio y pasear a pie”. No ve tanta diferencia, sin embargo, en la herramienta de trabajo, las bicis: “Las primeras que tuve, en los años 50, sí que eran muy pesadas, 12 o 13 kilos, una Macario con cambios Campagnolo. Pero la última con la que corrí ya andaba por los 9 kilos”. Del casco, ni hablar: “A veces me estorbaba hasta la visera”.

La alimentación personalizada era una quimera en aquellos tiempos: “En el Tour, por ejemplo, la organización nos daba a todos el mismo menú. El problema era cuando no corríamos, que nadie nos controlaba. Yo me hinchaba a fabada”. Los asistentes de los corredores se limitaban, al margen del director, al masajista, que también se encargaba del avituallamiento.

Daniel Alonso y las bicicletas eléctricas. Chechu Rubiera ejerce actualmente de ingeniero técnico en el departamento de diseño de la firma asturiana de bicicletas MMR, con sede en Avilés. Coincide con el propietario de la empresa, Daniel Alonso, en que el uso de las bicicletas electrónicas está viviendo una explosión mundial, hasta el punto de que no pueden atender la demanda. “Es una auténtica revolución”, señala Alonso, que conoce el ciclismo también como practicante desde hace veinte años.

“Vendemos menos de las que podríamos”, añade Daniel Alonso en referencia a la dificultad para lograr los componentes necesarios, que llegan de países como Taiwán, Japón y China. A eso hay que unir la revolución tecnológica: “Esto va tan rápido que las bicis eléctricas se van quedando obsoletas cada año. De aquí a una década no se las va a reconocer. Tendrán menos peso y mucha más autonomía”, destaca Alonso.