Sara Roces cumple su cuarta temporada en las filas del Telecable Gijón. Una temporada en la que la joven jugadora de La Felguera se ha ratificado como una gran goleadora encaramándose la segunda posición de la tabla de la OK Liga con 34 tantos en 22 partidos. “Acabo las jugadas porque juego de delantera, pero los goles los marcamos entre todas”, remarca.

Sara se inició en la práctica del hockey sobre patines a los tres años en las filas del Patinalón, antes de llamar la atención de los técnicos del Gijón Solimar, que la ficharon cuando tenía 15. Poco a poco ha ido ganando protagonismo gracias especialmente a su facilidad goleadora: 9 goles en la temporada de su debut (2017-18), 21 en la siguiente y 14 en la pasada, de la que solo se disputaron 17 partidos hasta que la pandemia obligó a suspender la liga. “Somos un equipo que nos complementamos muy bien por el sistema de juego de cada una y por el ambiente que hay en el vestuario. Las mayores te aportan experiencia, pero todas somos muy luchadoras y tenemos un gran compromiso. Más que compañeras somos amigas y eso se nota a la hora de jugar”, indica Sara, que personalmente está “muy contenta como va esta temporada, está siendo la mejor desde que estoy en Gijón. Estoy teniendo más peso que los años anteriores, pero eso es algo normal porque también voy teniendo más experiencia”.

Su temporada no ha pasado desapercibida para los técnicos de la selección nacional, que la han llamado para varios entrenamientos y forma parte del grupo de jugadoras de las que saldrá el equipo nacional para la disputa del Campeonato de Europa. “Toda jugadora de hockey tiene el sueño de estar en la selección, no se si entraré o no, pero sí creo que voy por el buen camino. Tengo que seguir trabajando porque me quedan muchas cosas por aprender todavía”. Sara Roces es la máxima goleadora en un equipo plagado de campeonas del mundo como Natasha Lee, Sara Lolo, Marta Piquero, María Sanjurjo o Vanessa Daribo. “El hockey patines es un deporte de equipo y si yo meto los goles es porque hay un trabajo previo de todas las demás jugadoras”, manifiesta la joven goleadora.

Para Sara, su evolución tiene mucho que ver con entrenar a diario con jugadoras del nivel de las mencionadas: “aportan la experiencia que no tienes, el compromiso que muestran te ayuda a ir todos los días a entrenar. Natasha Lee siempre ha sido mi referente y poder entrenar con ella, para mí, es un privilegio; es como para cualquier futbolista poder entrenar con Messi. No solo estoy entrenando con las mejores, sino que son además mis referentes y a las que hace poco pagaba por poder ir a verlas”.

Aunque ya apuntaban maneras, esta temporada un grupo de jugadoras jóvenes como Sara Roces o Aina Florenza se han confirmado no ya como el futuro del hockey patines nacional, sino como el presente. “Que salgamos tantas jugadoras buenas jóvenes significa que el hockey patines femenino está haciendo las cosas bien. Ya no sale una jugadora buena cada dos o tres años, sino que con ese trabajo a lo largo de los años se ve que el nivel está aumentando y eso hará que la liga cada vez sea mejor”. El Telecable Gijón tiene por delante la lucha por todos los títulos, ya en que en todos está inmerso: Liga, Copa de la Reina y Copa de Europa. Para Sara “es la recompensa al trabajo de toda la temporada”.