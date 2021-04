El asturiano Fernando Alonso se prepara para Portugal: “Pronto estaré al cien por cien”

“Hay cosas que se descubren con las carreras y con la experiencia. Eso es algo que no es diferente para mí, ya que no es que haya cambiado de equipo, sino que básicamente he cambiado de deporte. Llevará tiempo, pero no es una excusa. Necesito trabajar más duro y preparar mejor las cosas para el fin de semana”. Acerca de las dos próximas carreras, los grandes premios de Portugal y Mónaco, Alonso afirma que serán complicados, sobre todo la cita de Portimao, en la que cuenta con la dificultad añadida de ser un “novato” en el circuito.