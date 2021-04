Nairo Quintana, principal favorito para ganar la Vuelta a Asturias: “Es un recorrido muy duro, de una gran clásica”

Nairo Quintana, de 31 años, del equipo francés Arkea, es el gran favorito a reeditar el triunfo que consiguió en la Vuelta a Asturias de 2017. El escalador colombiano reconoció ayer a su llegada al Principado: “Hice carreras importantes en este principio de temporada y llego en una buena condición física. Habrá que ver cómo se desarrolla la carrera”.

Nairo Quintana quiso conocer ayer, junto con varios de sus compañeros, los últimos kilómetros de la primera etapa, con final en Pola de Lena, subiendo los puertos de La Colladona, La Cabaña, Fresneo y Carabanzo. “Se trata de un recorrido estrecho y complicado que con lluvia se hace más complejo. Esto no es nada raro en esta carrera, pero hace falta conocerlo”, argumenta el que fuera ganador en 2017 de la épica etapa en el santuario del Acebo, bajo una fuerte nevada, acompañado por Raúl Alarcón.

Respecto a sus rivales en la carrera asturiana, con su modestia de siempre, Nairo Quintana explica que “hay buenos equipos y si tengo que decir corredores son, entre otros, el francés Pierre Latour, con grandes experiencias en el Tour de Francia y Vuelta a España; el ruso Ilnur Zakarin, que ganó una etapa reina en Giro de Italia, y los recientes ganadores de la Vuelta a Turquía, el español José Manuel Díaz, y mi paisano José Tito Hernández, vencedor de la Vuelta a Colombia. A Tito le conozco poco, pero me hablaron muy bien de él. Prueba de ello es su último triunfo que fundamentó en el gran puerto de La Línea”.

Acompañado de su hermano Dayer, Nairo Quintana no quiere hablar mucho de su cambio de equipo, del Movistar al Arkea. El escalador colombiano señala que “tengo buena motivación en este equipo y estoy disfrutando de la experiencia. Me queda otra temporada de contrato y no me puedo quejar de cómo están saliendo las cosas. Llevo la temporada encaminada hacia el Tour de Francia y aquí me probaré en un terreno complicado”.

Samuel Sánchez, embajador. El campeón olímpico en Pekín 2008 Samuel Sánchez, rodó ayer y fue el culpable de “obligar” a los equipos del Arkea y el Medellín de José Tito Hernández a reconocer los últimos kilómetros de la etapa inicial de hoy. “Para mí es la etapa reina, más que la del Acebo, con sus 3.000 metros de desnivel. Si llueve se hará mucho más peligrosa y complicada en las bajadas. En cualquier momento se puede romper todo y conocerlo evitará también caídas que pueden ser peligrosas”, afirma Sánchez. No cayó en saco roto el mensaje del ovetense y los dos equipos rodaron bajo el “orbayu” los últimos kilómetros de la etapa de hoy. Samuel felicitó a Tito Hernández por su triunfo en Colombia y el “escarabajo”, de 26 años, le pidió hacerse una foto con él, como el resto de compañeros de su equipo.

Tito Hernández lo tiene claro: “Quisiera ganar esta Vuelta a Asturias, que siempre es dura. Sé que aquí vencieron Nairo Quintana, Richard Carapaz y mis compañeros Fabio Duarte y Óscar Sevilla. Este último lo hizo en 2006 y ahora se fue a la Vuelta a Ruanda. Estoy ilusionado con esta carrera y creo que llego con buena motivación. ¿Favoritos? Siempre hay que contar con la fuerza y experiencia de Nairo Quintana, entre otros, y también con el reciente vencedor de la Vuelta a Turquía, el español José Manuel Díaz”.

Samuel Sánchez dio consejos a los colombianos sobre la carrera del Principado y, al fijarse de cerca en Fabio Duarte, el ovetense exclamó: “a este le conozco bien. Corrimos juntos. Es un gran corredor”. Por otro lado, los dos ciclistas asturianos, el veterano Dani Navarro y el debutante Pelayo Sánchez, están ilusionados con la Vuelta, como también le pasa a Carlos Oyarzun, de origen chileno pero que estuvo mucho tiempo viviendo y corriendo en Asturias con el equipo Club Ciclista Colloto.

Los últimos 30 km, con tres puertos

En los últimos 30 kilómetros se concentran tres puertos de tercera, casi encadenados: La Cabaña, Fresneo y Carabanzo.

Las claves de la primera etapa para Benjamín Noval

El ex ciclista Benjamín Noval, con doce temporadas de profesional, muchas de ellas como gregario de Alberto Contador, conoce perfectamente el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a Asturias.

Benjamín Noval (Mieres, 23 de enero de 1979) asegura: “siempre dije que Asturias tiene terreno para hacer una clásica de la Copa del Mundo muy dura, y podremos verlo en esta primera etapa. Es una vuelta que no invita a la relajación, ya que el que quiera ganarla debe de estar muy atento desde el primer día”. En cuanto a los puntos que pueden ser decisivos en esta primera jornada, Benjamín Noval señala: “si tengo que inclinarme por uno sería el alto La Cabaña, son cuatro kilómetros al 8% y va a seleccionar mucho la carrera, sobre todo porque es una bajada muy complicada. El enlazado Cabaña-Fresneo será clave e incluso una fuga fuerte que puede decidir la etapa y la Vuelta”.