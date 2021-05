Luis Rueda, entrenador del Real Avilés: “Me gustaría que el Suárez Puerta fuera una caldera”

Tras la decepción por la derrota frente al Llanes, Luis Rueda aplica la regla de las 24 horas, esa que dice que solo hay un día para disfrutar de una victoria o asimilar una derrota. “El equipo ya está pensando en el partido del domingo”, asegura el entrenador del Avilés, consciente de que lo que se juegan mañana (Suárez Puerta, 17 horas) frente a L’Entregu, que ocupa el segundo puesto con el premio del acceso directo a la Segunda RFEF para la próxima temporada.

Rueda prevé un partido muy diferente al disputado el 11 de abril en el Nuevo Nalón, y que acabó con empate a cero: “Cada partido es distinto, y en este caso con más motivo porque ahora los dos equipos necesitamos ganar, no como cuando fuimos allí, que parecía que a ellos les valía el empate”.

No obstante, L’Entregu tiene más margen de maniobra que el Avilés en la lucha por las dos primeras plazas, ya que suma 44 puntos en 22 partidos, lo que supone un cociente de dos, mientras que los avilesinos presentan un balance de 42 puntos en 23 partidos (1,83 de cociente). El equipo de Luis Rueda cuenta con la baza del partido pendiente en el campo del San Martín, por el brote de covid-19 en la plantilla blanquiazul, fijado para el próximo miércoles día 5, aunque el entrenador se centra en lo inmediato.

“Estamos tristes por el resultado frente al Llanes”, señaló Rueda, un partido que el Avilés jugó con apenas dos entrenamientos. Por eso, el técnico señaló que “físicamente somos una incógnita. Podremos contar con Sami El Anabi, pero estamos recuperándonos del esfuerzo del miércoles y del aislamiento que hemos tenido. Poco a poco iremos viendo qué tipo de limitaciones tenemos. El equipo ya está pensando en el partido del domingo”.

Luis Rueda no quiso dar pistas sobre la disposición táctica de su equipo, aunque quedó satisfecho de la elegida ante el Llanes: “Conseguimos lo que buscábamos, que los esfuerzos no fueran tan grandes en un campo amplio. No sabíamos cómo estábamos porque apenas habíamos entrenado. Mientras mantuvimos el dibujo el equipo fue mejor, no nos crearon ocasiones y merecimos ganar”.

A Rueda le gustaría que mañana el Suárez Puerta “fuera una caldera” y lamenta la limitación de aforo porque “por ciudad y por masa social podríamos tener muchos más aficionados en el campo. Estos son los partidos bonitos de jugar y nos gustaría hacerlo con nuestros aficionados porque el fútbol es de la gente y un partido sin gente es como un huevo sin sal. Es una temporada diferente, difícil para nosotros y también para la afición”.