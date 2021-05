Crónicas, puntuaciones e imágenes de la jornada en Segunda B para los asturianos

Contundente derrota para un Langreo que visitaba con mucha ilusión, después de cuarenta años, Riazor. Terminó siendo la perfecta víctima para que el Deportivo consiguiera una goleada nunca vista por su parroquia esta temporada. La victoria local es justa, pero sin duda el castigo resultó excesivo porque durante la primera mitad todo estuvo muy igualado más allá de que los gallegos cobraran mínima ventaja. Sin embargo, tras el descanso el Langreo encajó el segundo al minuto del reinicio y se deshizo por completo.

El choque se animó cerca de la media hora y el Dépor marcó tras un centro desde la derecha de Bóveda, la pelota le llega a Héctor Hernández en el segundo palo y después de controlarla la vuelve a poner, ahora rasa y al área chica, para la llegada de un Miku que anota el primero de la tarde con un bonito gesto técnico.

El gol afectó al Langreo y de ahí al descanso tuvo que defenderse en su campo. Lo peor vino después, ya que no había pasado ni un minuto de la segunda parte cuando Borja Granero remataba de manera impecable y de cabeza en el segundo. Ángel Rodríguez introdujo un doble cambio en un intento de despertar a los suyos, pero los coruñeses siguieron teniendo la posesión de pelota y con un juego de control llevaron el choque a una fase más pausada. El Langreo sufrió corriendo tras la pelota y a la hora de juego un error en la salida de pelota bien pudo pagarlo con el tercero, pero en el tres para dos Lara la mandó alta. Sin embargo el tercero no tardó, porque poco más tarde Rayco filtraba un enorme pase al centro del área y Miku completamente solo batía a Dennis con solvencia.

Deportivo: Lucho García (2); Bóveda (2), Mujaid (2), Borja Granero (2), Héctor Hernández (2); Álex Bergantiños (2), Lara (3), Rayco (3), Diego Villares (2), Raí (2) y Miku (3).

Cambios: Adri Castro (s. c.) por Miku, min. 70. Borges (s. c.) por Lara, min. 73. Valín (s. c.) por Bóveda, min. 83. Gandoi (s. c.) por Bergantiños, min. 83. Nacho González (s. c.) por Raí, min. 83.

Langreo: Dennis (1); Miguel Santos (1), Gonzalo (1), Alain (1), Puras (1); Adrián Llano (1), Marenyà (1), Álvaro Muñiz (1); David Iglesias (1), Allyson (1) y Ketu (1).

Cambios: Jorge Hernández (1) por Álvaro Muñiz, min. 55. Rabii (1) por David Iglesias, min. 55. Abel Bretones (s. c.) por Ketu, min. 70. Stambo (s. c.) por Puras, min. 70. Álvaro Gómez (s. c.) por Llano, min. 76.

Goles: 1-0, min. 29: Miku. 2-0, min. 46: Borja Granero. 3-0, min. 63: Miku. 4-0, min. 75: Celso Borges. 5-0, min. 91: Adri Castro.

Árbitro: González González (Comité Tinerfeño). Tarjetas amarillas a Iglesias y Llano.

Riazor: Unos 5.000 espectadores.