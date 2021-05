Todas las sensaciones de Nairo Quintana tras ganar la Vuelta: “Asturias es especial para mí”

El primero que logró dos victorias en la Vuelta fue Ricardo Montero, en 1926 y 1928. Tras él, lo consiguieron Jesús Manzaneque, en las ediciones de 1968 y 1973, Faustino Rupérez, en 1980 y 1984, y Juan Carlos Domínguez, en 1999 y 2001.

Nairo Quintana tiene 26 victorias en su dilatado palmarés que comenzó en 2010 con el Tour del Porvenir, entre ellas la Vuelta a España de 2016 y el Giro de Italia de 2014. Además, tiene triunfos de prestigio como la Vuelta al País Vasco, la Volta a Catalunya, la Tirreno Adriático o el Tour de Romandía, entre otros.

La victoria en la Vuelta a Asturias es la primera del colombiano en una ronda por etapas este año. “Es una gran alegría”, aseguró. Y añadió que “me voy encontrando mejor después de la rehabilitación que pasé por la operación en las dos rodillas y una caída que tuve en el comienzo de la temporada. Es un triunfo importante para mí y también para el equipo”.

Nairo Quintana aseguró que “Asturias es una tierra que siempre se me ha dado bien y guardo buenos recuerdos, es algo especial para mí. Estar aquí y volver a ganar siempre es agradable y bonito. Es una carrera que se nos da bien y esperamos volver en una próxima oportunidad”.

El colombiano indicó que la ronda asturiana le viene muy bien de cara a su preparación. “Es una Vuelta que tiene un nivel de exigencia bueno, además se rodó muy rápido en todas las etapas, y el nivel de la participación es bueno. Estoy muy contento por cómo me han salido las cosas aquí y además porque estoy comprobando que cada día que pasa me encuentro mejor de cara a mi principal objetivo”. Al respecto, no escondió que “la prioridad es el Tour. Ahora haremos un pequeño descanso para poder llegar en buenas condiciones a la carrera francesa”.

En cuanto a los ataques del equipo Movistar en la jornada de ayer, el corredor colombiano, que antes de recalar en equipo Arkea estuvo durante varias temporadas en la escuadra española, indicó que “nos ayudó saber la forma que tienen de correr y cómo plantean las carreras. Eso nos dio tranquilidad para controlar bastante bien durante la etapa y al final no tuvimos problemas para mantener el liderato”.

Sobre cuál de los tres días de la Vuelta fue el más duro, Nairo indicó que “esta etapa (en referencia a la que concluyó ayer en El Naranco). Fue difícil por los ataques del Movistar desde el inicio de la etapa, pero lo bueno es que pudimos responder a ellos sin problemas y lograr un triunfo”.