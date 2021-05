El Avilés afronta hoy el último partido de la segunda fase en el grupo por el ascenso con el partido ante el Llanes en San José. Los avilesinos, que no han sido capaces de ganar ninguno de los cinco partidos de esta fase –cuatro empates y una derrota– necesitan la victoria para tener opciones de conseguir la cuarta plaza y ahorrarse una eliminatoria del play-off de ascenso. Para ello debe darse también que el San Martín, el otro equipo implicado en la lucha por esa plaza, no gane al Llanera. El cuarto clasificado de este grupo se medirá en las semifinales por el play-off de ascenso al equipo que quede en el tercer puesto, L’Entregu, Ceares o Llanera.

El técnico del Avilés, Luis Rueda, considera que el empate del pasado miércoles ante el San Martín en el que el equipo blanquiazul se sobrepuso a la expulsión de João y a un marcador en contra, puede suponer un revulsivo para cambiar la racha de malos resultados. “Llevamos tiempo sin ganar, pero si analizamos los partidos se comprueba que somos un equipo que pierde mal. Somos un equipo competitivo, estamos vivos y vamos a luchar hasta el final. El empate en Sotrondio refuerza el trabajo del equipo y creo que hicimos méritos suficientes para haber conseguido la victoria”.

En cuanto al partido de esta tarde ante Llanes, el técnico quita importancia a que el rival no se juegue nada. “En esta categoría todo el mundo compite de manera profesional y no me espero otra cosa del Llanes. Creo que van a competir, incluso más que contra otros”. Luis Rueda regresará a Llanes, donde guarda “muy buenos recuerdos de mi etapa allí. Es un club modélico, con muy buena gente y muy profesional”.

La convocatoria de los avilesinos es la integrada por: Davo, Jaime Robledo, Pato, Albuquerque, Alex Prendes, Chechu, Pereira, Sami El Anabi, Alagy Oliveira, Dani Benéitez, Félix Sanz, Edu Cruz, Guille Vázquez, Samu Pérez, Luca Napoleone, Cedrick, Vitolo, Natalio y Rafa.