El Telecable cae en la semifinales de la OK Liga de Hockey

El Telecable Gijón cayó ayer en el segundo partido de las semifinales de la OK Liga al perder (2-4) ante un Manlleu que supo aprovechar sus ocasiones, todo lo contrario que las gijonesas, que dominaron, pero no estuvieron acertadas de cara a la meta rival. Y eso que el partido se le puso de cara al Telecable Gijón muy rápido, ya que cuando apenas se había superado el primer minuto de juego Sara Roces encontró hueco por donde meter la bola a la que no llegó la portera del Manlleu. La primera parte fue de dominio local, con constantes llegadas a las inmediaciones de la portería catalana, en la que la internacional chilena Fernanda Hidalgo respondía con acierto desbaratando algunas ocasiones claras. Sin embargo, el Manlleu logró empatar en un desplazamiento largo sobre la llegada de María Anglada para que esta metiera la punta del stick desviando la bola al fondo de la red. El equipo catalán se fue al descanso en ventaja con un gol de María Díez.

En la segunda parte, el Telecable Gijón su fue a por el empate y su dominio se hizo aún mayor, pero el Manlleu se defendió con acierto y sabiendo que la presión era para las gijonesas, que necesitaban obligatoriamente la victoria para no quedar eliminadas. El equipo local lo intentó de todas las maneras, pero la buena actuación de la portera y en otras ocasiones los errores en los lanzamientos, hacía que los minutos fueran pasando sin conseguir el empate. No obstante, llegó el 2-2 en un lanzamiento lejano de Sara Roces. El equipo volvió a creer en la posibilidad de darle la vuelta al marcador. Pero en la prórroga nada salió como se quería. La puntería seguía desviada y para colmo una acción puntual de Ona Castellví volvía adelantar a las catalanas en el marcador, que sentenciaron el partido con otro tanto de María Díez.