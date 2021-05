El ultrafondista Nico de las Heras sigue a lo suyo: otro récord más

Además, consiguió el mejor registro mundial en 12 horas, con 137,185 kilómetros. En la actualidad, el atleta acumula siete récords de España en su categoría, en un deporte que sigue compaginando con su profesión de farmacéutico en Grado.

El avilesino acudió a la prueba de Valencia dentro de su calendario de preparación para el campeonato del mundo de 24 horas que se va a celebrar en Rumanía. “Tengo plaza asegurada para estar presente en el campeonato con la selección nacional y la prueba de Burjasot era una buena oportunidad para comprobar mi estado de forma. Había tres distancias, 6, 12 y 24 horas, y elegí las 6 horas para ir cogiendo el punto de forma necesario y acercarnos al objetivo que tengo en octubre de estar al cien por cien, sin acusar mucho desgaste en las competiciones previas”.

Nico de las Heras destaca que conseguir el récord de España “tenía cierta dificultad, pero sabía que lo podía conseguir. Fui segundo en la carrera, por detrás de José Paredes, de Murcia, y estoy contento porque las cosas me salieron bien y eso indica que la preparación va por buen camino”.

Nico de las Heras ya tiene en mente su próximo objetivo, que será el mes que viene en el campeonato de España absoluto y master de 100 kilómetros que se va a celebrar en Santander. “El objetivo es estar en el podio y acercarme al récord de esa distancia en mi categoría. Será complicado porque el campeonato se disputará en un circuito con bastante desnivel y muchos giros, pero lo vamos a intentar”.

Ese será el primer paso porque sus miras están puestas en el campeonato del mundo de 24 horas de Rumanía. “La preparación va bien. Estoy aumentando progresivamente la carga de los entrenamientos y me encuentro bien. En Burjasot disfruté mucho porque la preparación es bastante equilibrada. No quería someterme a un desgaste especial, y hacer las 6 horas me permitía no forzar nada”.

Nico de las Heras reconoce que tener una buena base de entrenamiento es muy importante en las carreras de ultrafondo, pero la cabeza juega un papel decisivo. “Hay que estar preparado mentalmente para llevar los momentos duros que aparecen en las carreras, que son muchos”.

Las restricciones del covid-19 han tenido una repercusión directa en el deporte y más aún en las carreras de ultrafondo. “Se celebran pocas carreras porque cada vez existen más problemas para organizarlas porque se deniegan los permisos. Las restricciones sanitarias están afectando mucho y en carreras al aire libre tienen muy poco sentido y más en estas en las que la afluencia no es masiva”.