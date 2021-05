El éxito del Unión Financiera es la cantera: "Es un hito, vamos a por todas"

Ahora queda el segundo paso, el ascenso. “Conseguirlo sería el broche de oro a una temporada magnífica, a pesar de todas las complicaciones que tuvimos. No será fácil. Seremos cuatro equipos en un grupo luchando por una plaza de ascenso y no puedes tener un mal día”.

A juicio del técnico, lo mejor del Unión Financiera esta temporada es que “somos un equipo sólido y versátil, que es capaz de adaptarse para contrarrestar las virtudes de los rivales. Nos costó adaptarnos a la categoría y al sistema de juego que yo quería implantar, más abierto y con más poder de decisión para los jugadores, pero lo conseguimos y luego el equipo ha ido evolucionando desde la defensa. Somos el equipo que menos goles encaja de media de todos los grupos y me siento orgulloso de ello”.

Y admite que el equipo superó las expectativas que había previsto a principios de la Liga: “A nivel de números estuvo por encima de lo que había previsto, esperaba haber perdido más partidos, pero el equipo respondió a un gran nivel y resolvió con holgura y de manera excelente”. Toni Malla ve al equipo capacitado para conseguir el objetivo del ascenso. “Somos un equipo que defiende bien. Vamos a ir a por todas. El mensaje es que hay que subir. Nos daría lo que queremos, la profesionalización del club. Estamos preparados para subir y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas”.

Por su parte, Pepe Rionda, presidente del club, asegura que jugar la fase de ascenso “es un hito histórico para el club. Estamos muy contentos y para un club de base como el nuestro significa que el trabajo que estamos realizando con los jóvenes está dando sus frutos. Más de media plantilla está formada en la casa y no hay que olvidar que esta temporada dos juveniles, Jairo y Jaime, jugaron con el primer equipo. Somos un club que tenemos un patrocinador importante, pero tenemos los pies en el suelo”.

La Federación sacará a “subasta” las sedes en las que se disputarán la fase de ascenso, con un mínimo de 14.000 euros, cantidad que a la que según Pepe Rionda no puede acceder el club. “No tenemos ese dinero. Lo que nos quedaba lo invertimos en el equipo femenino, que también lucha por el ascenso”. No obstante, el presidente asegura que “sabemos que será difícil, pero no renunciamos a nada. Somos un equipo muy competitivo y creo que estamos capacitados para dar el salto”. El presidente está disfrutando con el primer equipo, pero asegura que “el éxito es tener una base de la que podamos presumir. El futuro es la cantera”.