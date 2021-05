La mayor ilusión de Justo

“Aceptó con mucho gusto ser presidente”, recuerda Cuesta sobre su padre, que estuvo en el cargo casi dos décadas. “Para él significaba mucho porque había jugado en el equipo, de portero, en los años sesenta”, recuerda su hijo. De hecho, Justo era el guardameta cearista en la histórica temporada 1964-1965, en la que el Ceares logró su primer ascenso a Tercera División. “Siempre estuvo muy implicado con el equipo, sobre todo económicamente”, recuerda ahora su hijo. De hecho, a su llegada al club arregló el campo de La Cruz, mejorando por ejemplo el drenaje. Todo ello, haciendo frente a los gastos de su propio bolsillo. “No sé cuánto se gastaría en el Ceares porque no quería decírnoslo”, explica Justo José, que recuerda otras anécdotas de su paso por la directiva cearista. “Cuando hacían un fichaje a última hora y no había dinero para pagarlo porque ya habían gastado todo el presupuesto, me decía a mí que le pagara yo el sueldo”, recuerda su hijo. “Sentía como suyo el proyecto y hacía todo y más por el equipo”, valora, asegurando que “tenía muy buenos colaboradores, como Paco, Grifo, Colombo...”.

Asegura Cuesta que ya no guardan ningún recuerdo físico de aquellos años, pero sí muchas memorias. La que guardaba con mayor aprecio su padre, ver al Oviedo jugar en La Cruz o viajar con el Ceares al Carlos Tartiere. “Lo disfrutó mucho, era lo máximo para él, ver a un equipo humilde, de barrio, como era el Ceares, recibir a un equipo tan grande como era ese, aunque fuera por la desgracia del Oviedo de jugar en esas categorías”, explica.

Siguió al frente del club de sus amores “hasta que ya se vio muy mayor para seguir peleando”, pero no dejó de tenerlo presente hasta su fallecimiento, en el año 2011, con 76 años de edad. “Cuando vimos la portada de LA NUEVA ESPAÑA, con la foto del ascenso del Ceares, nos acordamos mucho de él”, explica emocionado su hijo, “de lo mucho que peleó por el equipo, de todos los viajes que hizo con ellos, que teníamos que comprarle bufandas y guantes para que no pasara frío, vendiendo papeletas para las rifas”. Por todo ello, “sentimos este ascenso como un poco nuestro, mi padre lo hubiera celebrado muchísimo, le habría hecho mucha ilusión”, explica Justo José Cuesta, “ver al Ceares jugar en aquellos campos a los que él había viajado para ir a ver al Sporting hubiera sido lo máximo para él, como si un sportinguista ve a su equipo jugando en el Allianz Arena contra el Bayern de Munich”, remarca.