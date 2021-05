Balance de la temporada del Gijón Basket: entre las lesiones y la ovación final de la afición

El entrenador del Gijón Basket, Fran Sánchez, valora de manera positiva el desarrollo de la temporada, que para él estuvo marcada en un inicio por la incertidumbre creada por el covid-19 y posteriormente por las graves lesiones de Michu y José Antonio López. Con todo, remarca, el equipo luchó hasta el final por jugar la fase de ascenso.

A pesar de los problemas, el técnico considera que “hemos sido unos privilegiados, ya que hemos podido entrenar y jugar al ser una categoría nacional. Nosotros hemos podido pasar momentos fuera de nuestras casas haciendo lo que más nos gusta”.

Para Fran, “las lesiones de José y Michu han sido claves en el devenir deportivo, ya que creo firmemente que eran los dos jugadores que nos daban un equilibrio en muchas facetas del juego, pero sobre todo en presencia física, que es algo que en el resto del equipo no se tenía. No obstante, no hay mal que por bien no venga y en un año de transición y de consolidación del proyecto, esa mala suerte en las lesiones nos ha llevado a descubrir el crecimiento de algunos jugadores en un rol más importante en la rotación, la consolidación de otros y el descubrimiento de jugadores que en un principio partían sin un rol principal”.

Fran Sánchez tiene claro cuál es el aspecto más negativo de la temporada: “ese fatídico miércoles contra Xiria, con las lesiones de José y Michu. En 30 años en los banquillos, nunca había tenido dos lesiones en un mismo partido y mucho menos de la gravedad de las mismas”. Por contra, el mejor momento de la temporada para el técnico fue “la ovación del público, de un minuto y 40 segundos, en el último partido en casa. No soy muy de emocionarme y menos en público, pero ese día fue muy especial, y compensó muchas horas de trabajo durante estos 4 años. No trabajamos para que se nos reconozca, pero mentiría si no dijera que te llena de orgullo ese reconocimiento y que se agradece de una forma especial, al ser algo espontáneo”.