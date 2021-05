Un asturiano manda en Kosovo: Víctor se corona en la liga

“Ojalá podamos conseguir un nuevo título antes de finalizar la temporada. El club quiere que siga y mi idea es continuar un año más. Luego creo que tocará ya empezar a pensar en la retirada”, explica Víctor Alonso, una de los apuestas del también español Javier Cabanas para mantener la hegemonía del Besa Famgas en Kosovo. “Javier ya ha hecho público que nada más que acabe esta campaña se irá a entrenar a Arabia Saudita. Es una persona increíble y le deseo lo mejor. El tema es que ahora voy a quedarme como el único español del vestuario, aunque siempre tendré a Nikola Prce para que me eche un cable”, apunta.

El gijonés hace referencia al internacional bosnio porque posee un fluido castellano curtido en sus varios años en la liga española. “Aquí es uno de los jugadores más respetados”, añade. Juntos siguen manteniendo a raya al equipo de la capital y principal rival, el Sigal Prishtina. “La fase regular fue bastante llevadera, pero en el play-off por el título de Liga nos dieron por todos los lados. Nuestro balonmano es superior técnicamente y su partido pasa por ir al extremo en lo físico”, explica mientras enumera golpes recibidos.

Mientras piensa en la Copa, Víctor Alonso descubre que sus trámites para obtener la nacionalidad kosovar y poder jugar con la selección, iniciados hace meses, están ahora detenidos. “Al final la selección no se clasificó para el Europeo por un punto y como, por tanto, la próxima temporada no tendrá competición, hemos decidido aparcar el tema”, explica. También reconoce Víctor, que este movimiento no hizo que la Federación Española levantara el teléfono en ningún momento para volver a entrar en sus planes. “Ni sucedió ni tampoco lo esperaba, la verdad”, confiesa. Reciente padre en Kosovo de otra niña, Martina, que se une a María Victoria, de año y medio, el gijonés se ve retirado “viviendo con la familia en Suiza, donde trabajó mi mujer muchos años, y ejerciendo como intermediario en el balonmano. Ya veremos, queda mucho para eso”.