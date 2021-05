Así fue la jornada de los equipos asturianos de Segunda B

2-2: El equipo de Villaviciosa tira de orgullo para arrancar el empate ante un Pontevedra superior, pero consuma su descenso a la Tercera RFEF

El Lealtad certificó ayer matemáticamente un descenso a la Tercera RFEF que tenía asumido. Pese a todo, el equipo de Clemente dio y apuró las mínimas opciones que tenía. Al final solo pudo rescatar un empate ante un rival superior, que generó muchas ocasiones, pero dejó vivo a los locales. El Lealtad mostró su mejor versión en la última media hora e incluso estuvo a punto de ganar el partido.

Empezó mejor el Pontevedra, que ya avisó en los primeros minutos con un remate de Álex González que se marchó desviado. Mediado el primer tiempo llegó el primer gol, en un contragolpe en el que Oier Calvillo centró raso para la llegada de Rufo, que empujó el balón al fondo de la red. El equipo gallego siguió mostrando su poderío y pocos minutos después, tras el rechace de una falta, Víctor Vázquez estuvo a punto de hacer el 0-2 con un tiro de volea que se marchó fuera por poco.

Pasada la media hora, tras una combinación entre Rufo y Álex González, Mateusz realizó una excelente parada, mostrando unos grandes reflejos para responder a un remate de Álex González. Hasta el minuto 43 el Lealtad no generó peligro, cuando Sandoval probó con un tiro lejano que desvió Álvaro Cortés.

Tras el descanso, el Lealtad mostró otra cara. En apenas dos minutos generó más peligro que en toda la primera parte. Una jugada individual de Gabri Salazar acabó con un centro hacia Unai, que tiró desviado por muy poco. El Pontevedra no se quedó atrás y tres minutos después respondió con un pase en profundidad de Álex González hacia Rufo, que no acabó en el segundo gol por una buena intervención de Mateusz, que desvió el balón a córner.

En el minuto 61 llegó el segundo gol visitante. Tras un centro del exjugador de Lealtad Jorge Fernández, Rufo disparó al palo, quedando el rechace a placer a Oier Calvillo, con Mateusz vencido. Con la entrada de Saha y Jorge Sáez, el Lealtad dio un paso al frente, con más control del balón y generando peligro. En el minuto 66 llegó el primer gol de los locales, tras un centro de Unai que remató de volea en el segundo palo Gabri Salazar. Los de Villaviciosa siguieron generando peligro, con opciones de dar la vuelta al marcador.

Antes del gol del empate avisó con un tiro de Gayoso desde la frontal que detuvo Álvaro Cortés y con un remate de Unai desde dentro del área, que despejó a córner el portero visitante. En el minuto 90 sí llegó el 2-2, un golazo de Maisa, que remató de chilena tras el rechace de un córner. En el añadido se vivieron unos minutos locos, en los que los dos equipos pudieron llevarse el partido. Rufo la tuvo para el Pontevedra y Gabri Salazar desperdició un mano a mano, en el que Álvaro Cortés salió vencedor.

Con el Lealtad volcado, el Pontevedra tuvo la última, en una contra en la que Álex González no pudo superar a Mateusz.

Cambios: Lorea (2) por Álex Meléndez, min. 68. Alberto Fuentes (1) por Eloy Ordóñez, min. 68. Steven (1) por Álex Suárez, min. 82. Erik Aguado (s. c.) por Jorge Mier, min. 88. Gassan (s. c.) por Javi Cueto.

El Vetusta, tras realizar un gran partido frente al Coruxo, solo pudo lograr un empate, lo que le obliga a jugarse la permanencia el próximo domingo frente a un rival directo, el Pontevedra, que tiene un punto más. El filial azul necesita la victoria en Pasarón para jugar la próxima temporada en la Segunda RFEF. Fue, quizá, el mejor partido de la temporada del filial azul, que pagó un par de errores en los primeros minutos. Una pérdida local estuvo a punto de aprovecharla Moha, que remató cerca del poste. En la siguiente acción, una falta de entendimiento entre Jorge Mier y Robert Sierra permitió al veterano Diego Silva prepararse el balón y marcar, pese a que llegó a tocar el guardameta ovetense.

El 0-1 llegó cuando mejor estaba jugando el Vetusta, que pese a todo dio un paso adelante y Álex Meléndez puso un balón de oro a Jorge Mier, cuyo remate envió la defensa a córner. La banda derecha del equipo azul resultaba letal, aunque también aparecía por la izquierda Dani Sandoval, que de disparo raso obligó al meta visitante a enviar a córner. A diez minutos del descanso, un excelente pase de Álex Suárez a Javi Cueto permitió a éste acomodarse el balón y marcar de disparo raso. Se notó que en la segunda parte el Coruxo, según pasaban los minutos, se conformaba con el empate, aunque sus salidas al contragolpe resultaban peligrosas.

No obstante, Jorge Mier metió un balón en el área que Javi Cueto que, obstaculizado por un defensa, envió alto. A casi veinte minutos del final se produjo una jugada muy discutida, tras un centro al área de Lorea que daba en la mano de un defensa gallego, pero el árbitro no señaló penalti. Pudo adelantarse en el marcador el Coruxo tras un pase de Diego Silva a Aaron Piñán, cuyo remate detenía Kane Sarr. En los últimos minutos, el Vetusta pudo marcar el gol de la victoria, en una oportunidad de Dani Sandoval, que remató fuera. Así se llegó al final del mejor partido del Vetusta, al que el empate le obliga a buscar la salvación ante un equipo veterano como el Pontevedra el próximo domingo.

“Lo veo como un reto y, pase lo que pase en Pontevedra, será un aprendizaje tremendo para los chavales”, señaló el técnico azul, Emilio Cañedo, que acabó muy satisfecho con sus jugadores en el partido de ayer: “Yo creo que salimos bien, enchufados, pero la primera vez que llegaron a puerta marcaron. Nos repusimos y cuajamos una de las primeras partes con juego más profundo, vistoso y con más ocasiones de la temporada. Por eso conseguimos el empate y pudimos incluso adelantarnos. En la segunda parte el ritmo de partido fue menor y hubo un tramo bastante igualado. Al final, como el empate no nos valía a ninguno de los dos, fue un poco correcalles”.

1-2: Los de Fermín caen en casa frente al Salamanca

Covadonga: Sabino Suárez (3); Castiello (2), Aitor Ferrero (2), Artabe (2), Manu Rodríguez (2); Secades (2), José Luis (2), Jaime (2); Naredo (2), Diego (2) y Edu Font (2). Cambios: Sergio Ríos (2) por Font (min. 58). Javi Martón (1) por Naredo, min. 58. David González (s. c.) por Secades, min. 70. Manu Pozo (1) por José Luis, min. 70. Pablo Tineo (s. c.) por Jaime, min. 70.

Salamanca: Javi Benítez (3); Nacho López (1), Arroyo (3), Sergio Ayala (1), Candelas (2); Llorente (2), Amaro (1), Molina (1); Navas (2), Chávez (1) y Juancho (3). Cambios: Telles (1) por Llorente, min. 61. Uxío (s. c.) por Navas, min. 71. Camacho (s. c.) por Juancho, min. 87. Kristian (s. c.) por Chávez, min. 87.

Goles: 0-1, min. 37: Juancho. 1-1, min. 45: Jaime, de penalti. 1-2, min. 54: Llorente, de penalti.

Árbitro: Castellanos Argüeso (Comité Cántabro). Amonestó a Artabe, Castiello, Sabino Suárez y Aitor Ferrero, Chávez y Camacho.

J. A. Álvarez Rabanal: Unos 125 espectadores