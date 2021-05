Así fue la jornada en la Tercera División asturiana: crónicas, puntuaciones e imágenes de la recta final de la liga

Estas crónicas son de: Dani Ruiz, Jorge Valverde, Emilio Moreno, Manu Menéndez, Diego J. y Nacho Fernández

Toda la información de la jornada de Tercera, en la que se han disputado los dos primeros partidos del play-off para conseguir la última plaza en juego en Segunda RFEF, así como una de las últimas jornadas por la salvación.

Día negro del Caudal, eliminado y con gravísima lesión de Cristian

El futbolista fue operado en el HUCA de fractura abierta de tibia y peroné

Avilés, 2-Caudal, 0 Real Avilés: Davo Armengol (2); Pato Álvarez (3), Álex Prendes (2), Albuquerque (2), Sami El Anabi (1); Vitolo (1), Alagy Oliveira (2), Dani Benéitez (1), Edu Cruz (1), Cedrick Mabwati (1); y Natalio (2). Cambios: Diego Pereira (1) por Benéitez, min. 23. Félix Sanz (1) por El Anabi, min. 46. Rafa Silveira (s.c.) por Cedrick, min. 85. Caudal: Javi Porrón (1); Keko Roza (1), Omar Hernández (1), Otia Keukang (1), Keko Hevia (1), Damián Llaneza (1); Pablo Coutado (2), Fer Laserna (2), Caique Gouveia (1), Robert Martínez (1); y Borja Navarro (1). Cambios: Jandrín (1) por Keko Roza, min. 56. Cristian García (1) por Borja Navarro, min. 63. Fabrice Ofon (s.c.) por Omar Hernández, min. 81. Goles: 1-0, min. 2: Natalio. 2-0, min. 79: Albuquerque. Árbitro: Avelino González González (Nalón). Tarjetas amarillas para los locales Sami El Anabi, Alagy Oliveira y Cedrick Mabwati y roja directa a Álex Prendes, en el min. 88. Suárez Puerta: 300 espectadores.

Por primera vez en la nonagenaria historia del sistema de ligas, Avilés o Caudal, uno de los dos, iba a caer al quinto nivel del fútbol español. Ese fue el Caudal, que, además, consumó uno de los días más negros de su existencia con la gravísima lesión de Cristian García. El jugador, con fractura abierta de tibia y peroné, fue operado en el HUCA. Lo que el Real Avilés no fue capaz de lograr durante los 180 minutos de los dos partidos de la primera fase ante el Caudal, marcar un gol, lo hizo posible en los primeros 72 segundos del partido de ayer. El Caudal dominó después, y reclamó un penalti que pareció claro en el minuto 13, pero su dominio fue estéril.

Agónica clasificación del Llanes, que marcó en el 88 y resistió en la prórroga

El Tuilla, que debía ganar, se quedó sin premio pese al asedio que ejerció sobre la portería local a raíz de la expulsión de Arturo

Llanes, 1-Tuilla, 1 Llanes: Guillermo (2); Moreno (2), Bruno (3), Dosal (2), Pablo Álvarez (1); Laine (1), Hugh (2); Pablo Prieto (1), Gael (1), Ariel (1); e Ivanchu (3). Cambios: Arturo (1), min. 63, por Laine. Richi (1), min. 63, por Pablo Álvarez. Yefri (s.c.), min. 108, por Pablo Prieto. Laria (s.c.), min. 121, por Ariel. Tuilla: Emilio (3); Leto (1), Prendes (2), Beni (2), Jony (1); Fanjul (1); Velardi (2), Nacho Méndez (1), Jandro (2), Viesca (1); y Viña (1). Cambios: Pozo (2), min. 65, por Jony. Nico Arce (1), min. 80, por Nacho Méndez. Goles: 0-1, min. 59: Velardi. 1-1, min. 88: Ivanchu. Árbitro: Menéndez Riestra (Gijón). Expulsó al local Arturo en el min. 104 y al delegado del Llanes. Amonestó a los locales Pablo Álvarez, Guillermo, Hugh, Dosal, Pablo Prieto, Genaro y Gael, y a los visitantes Leto, Fanjul, Nico Arce, Pozo, Emilio y Jandro. San José: 230 espectadores.

En el que probablemente haya sido el partido más emocionante vivido en San José en toda su historia, el Llanes sacó adelante de manera milagrosa una eliminatoria que se le puso cuesta arriba desde principios de la segunda parte y que no pudo empatar hasta el minuto 88. Después, en la prórroga, la expulsión de Arturo dejó a los locales con diez jugadores durante veinte angustiosos minutos en los que el Tuilla amenazó constantemente a Guillermo. Una defensa numantina de todo el equipo sirvió para lograr la hazaña de pasar a la siguiente ronda. En la primera mitad, los arlequinados tuvieron mucha posesión pero las ocasiones fueron llaniscas, con dos testarazos de Pablo Prieto y Gael, el primero rechazado en una sensacional intervención por Emilio y el segundo picado en exceso por el ayer capitán verdiblanco, lo que provocó que el balón saliese alto. Tras el descanso, el Tuilla metió una marcha más y tuvo pronto una ocasión clarísima de Velardi, salvada por Bruno en un cruce providencial. Pero a la siguiente, el extremo argentino no perdonó y batió a Guillermo de disparo raso con la zurda tras una gran jugada individual. El Llanes acusó el golpe y no tuvo ocasión de empatar hasta que en el 82 Bruno vio adelantado al portero y bombeó el balón desde el centro del campo, pero a Emilio le dio tiempo para retroceder y enviar a córner. Y cuando parecía que la cosa iba a acabar en drama local, Ivanchu recogió un rebote en el área y con la izquierda y, casi sin ángulo, cruzó el balón a la red, llevando al éxtasis a San José. Y todavía pudieron los locales evitar el añadido, pero, de manera increíble, entre el portero y un defensa sacaron un remate de bocajarro de Bruno. La prórroga no aportó ocasiones, pero sí un intenso dominio visitante acrecentado tras la mencionada expulsión de Arturo. Poco después, el meta Emilio salió a cazar a Richi, que se escapaba solo, y de forma inexplicable solo vio amarilla. Al final, y tras un sufrimiento atroz, el Llanes se verá con L’Entregu en la segunda ronda eliminatoria para obtener una plaza en Segunda RFEF.

Empate insuficiente para Vallobín y Condal en un partido muy igualado

Los locales certificaron su descenso de categoría y los de Noreña se quedan al borde

Vallobín, 1-Condal, 1 Vallobín: Marcos (2), Forlano (2), Tito (2), Dioni (3), Adrián Fuertes (2), Dani Suárez (2), Adrián Trelles (2), Hugo Rey (2), Robi (2), Adrián Yaratti (2) y Abel Piñón (2). Cambios: David Casaprima (2) por Tito, min. 45. Pedro Roza (2) por Adrián Yeratti, min. 53, Gulín (1) por Abel Piñón, min. 53. Manolo (s.c.) por Robi y Pablo (s.c.) por Forlano, min. 71. Condal: Mateo (2), Joaquín Peña (3), Juanma (2), Domínguez (1), Hugo (2), Natán (2), Borja Prieto (2), Iván (1), Miguel (2), Juanín (2) y Jorge Fidalgo (2). Cambios: Cueva (1) por Iván, min. 55. Costel (s.c.) por Domínguez, min. 79. Goles: 1-0, min. 30: Adrián Yaratti. 1-1, min. 57: Joaquín Peña. Árbitro: Barriga Morente, de la delegación de Avilés. Expulsó al entrenador del Condal Dani Roces, en el minuto 91, por protestar una de sus decisiones. Amonestó a los locales Forlano y Adrián Trelles, y a los visitantes Hugo y Borja Prieto. Municipal de Vallobín: Alrededor de 80 espectadores.

Vallobín y Condal se repartieron los puntos con un empate que no satisface a ninguno de los dos equipos. El Vallobín consumó su descenso matemático, mientras que el Condal queda al borde. Los locales fueron mejores en los primeros minutos del partido, y además crearon dos ocasiones claras para adelantarse en el marcador, las dos por medio de Abel Piñón. El Condal reaccionó y tuvo su primera oportunidad en el minuto 25, por mediación de Miguel, con un disparo que salió rozando el larguero. El Vallobín insistió y a la media hora un rechace del meta Mateo fue aprovechado por Yeratti para adelantar a los locales en el marcador. Poco más que añadir en esta primera mitad, salvo la lesión de Tito, que tuvo que abandonar el campo en camilla por un golpe en una rodilla. En la segunda mitad, el Condal consiguió la igualada al rematar Joaquín Peña, de cabeza, un buen centro desde la banda izquierda de Jorge Fidalgo. Con el empate en el marcador, el juego se igualó, aunque ninguno de los dos equipos dispuso de claras ocasiones para desnivelar el marcador. El Condal intensificó su dominio en el tramo final, pero fue incapaz de poner en aprietos a la defensa local, que desbarató todos los intentos de los noreñenses.

Un gol de Gelu da los tres puntos al Colunga

Mosconia, 0-Colunga, 1 Mosconia: Sergio (1), Secades (2), Carús (1), Vicente (2), Isra (2), Cali (2), Dudi (2), Tolu (1), Lastra (1), Wilmer (1)y Mini (2) Cambios: Pastur (1) por Secades, min. 46. Mazo (1) por Tolu, min. 77. Colunga: Nacho (3), Gelu (2), José Antonio (1), Ablanedo (1), Montoto (1), Zucu (1), Remuñán (2), Corgo (2), Davis (2), Pablo Martínez (2) y Julen (1). Cambios: Eric (1) por Remuñán, min. 72. Moreno (1) por Corgo, min. 77 y Aldo (1) por Zucu, min. 87. El gol: 0-1, min. 61: Gelu. Árbitro: Enol Álvarez González, de Oviedo. Expulsó al visitante Julen, en el minuto 80, por doble amarilla. Amonestó al local Cali. Marqués Vega de Anzo: 150 espectadores.

Un gol de Gelu, en una jugada de contraataque, dio los tres puntos al Colunga en un partido que dominó el Mosconia, pero que no concretó sus ocasiones.

El Praviano certifica su permanencia

Praviano, 2-Valdesoto, 0 Praviano: Ali (2), Chechu (2), Rishi (2) , Álex Menéndez (3), Rafa Felgueroso (2), Thompson (2) , Chus (2) , Marco (2) , Conceiçao (3), Pablo Menéndez (3) y Merayo (2). Cambios: Miguel Alonso (2) por Tompson, min. 62. Sergio (2) por Rishi y Mario (2) por Marco, min. 70. Diego (s.c) por Chus, min. 80. Valdesoto: Quidi (2), Miguel Peña (2), Román (2), Alex Hornas (2), Aarón (2), Carlos Peña (2), Riesgo (2), Barra (2) , Iván Luengo (2), Manu Arbás (2) y Damián (2). Cambios: Saso (2) por Riesgo, min. 50. Bárbaro (2) por Barra, min. 65. Aitor (2) por Damián, min. 75. Goles: 1-0, min. 25: Conceiçao. 2-0, min. 49: Álex Menéndez. Árbitro: Álvarez Castaño. Amonestó a los locales Chechu, Marco, Miguel y Conceiçao; y a los visitantes Quidi, Hornas y Barra Santa Catalina: Alrededor de cien espectadores.

El Praviano certificó con la victoria la permanencia.

Polo deja casi atada la salvación para el Navarro

Dos goles del delantero local dieron la victoria al equipo de Tabiella ante un Siero que solo reaccionó al final

Navarro, 2-Siero, 1 Navarro: Santi (2), Berto Edrosa (2), Santa (2), Manu Rionda (2), Guille (2), Brunel (2), Jonás (2), Nico Pandiani (1), Cristian (2), Roscales (2) y Polo (3). Cambios: Fredo (2) por Roscales, min. 66. José (s.c.) por Polo, min.83. Siero: Gabri (2), Santi (1), Cavia (2), Alex Blanco (2), Antonio (1), Pablo (1), Marcos (2), Mateo (2), Fanjul (3), Antón (2) y Juan (1). Cambios: Oski (2) por Marcos. Nelson (2) por Santi y Menéndez (1) por Pablo, min. 62. Ballina (1) por Antonio, min. 74. Jorge Vázquez (1) por Oski, min. 64. Goles: 1-0, min. 48: Polo. 2-0, min. 53: Polo. 2-1, min. 71: Fanjul. Árbitro: Rivas Nosti, de la delegación de Gijón. Amonestó a los jugadores locales Jonás, Santa y Berto Edrosa, y a los visitantes Mateo y Santi. Tabiella: 120 espectadores

El Navarro ya toca la permanencia. La victoria ante el Siero le asegura prácticamente su continuidad en la categoría, ya que tiene ocho puntos de ventaja sobre el Condal, primer equipo que ocupa ahora los puestos de descenso, con nueve por disputarse. En el partido de ayer, el Navarro fue superior en la segunda mitad, en la que marcó los dos goles por medio de Polo, ante un Siero que puso emoción al partido al acortar distancias en el tramo final por mediación de Fanjul, pero no fue capaz de lograr la igualada. La primera parte fue muy igualada, aunque el Navarro dispuso de la mejor ocasión en un penalti lanzado por Nico Pandiani, por un derribo a Guille, que se marchó por encima del larguero. En la segunda mitad, los locales se adelantaron pronto en el marcador, encarrilando la victoria en apenas cinco minutos. El Siero reaccionó al final del partido, pero fue un paso adelante insuficiente.