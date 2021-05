Resumén de Preferente: El Tapia logra la goleada de la jornada

El Tapia logró la goleada de la jornada al imponerse por 5-0 al Tineo en el grupo III de Regional Preferente. Ese grupo es el que mayor igualdad presenta, ya que está encabezado por el Luarca y el Podes, con once puntos, mientras que con diez le siguen Barcia y Tapia. El Llaranes, que volvió a perder en su campo, es el único equipo que no conoce la victoria. En el grupo I, el TSK Roces es el líder destacado con cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Colloto, mientras que el Ribadesella es el único equipo del grupo que todavía no conoce la victoria. En el grupo II, la jornada deparó que los tres partidos concluyeran con idéntico resultado, empate a cero goles. El Langreo B es el que comanda la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Lugones, mientras que el Universidad sigue como colista, sin conocer la victoria. Por su parte, Astur y Nalón, que ayer se volvieron a enfrentar en el Hermanos Llana tras hacerlo por semana en partido atrasado, son los dos primeros del grupo IV, con mucha distancia sobre el resto de equipos.