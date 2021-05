Fútbol-Real Avilés Industrial: Albuquerque, un gol clave y el mayor susto en un campo

En pocos minutos, Roberto Albuquerque (Chicago, Estados Unidos, 4 de noviembre de 1993) pasó de llevarse una de las mayores alegrías deportivas de su carrera a sufrir una experiencia de lo más desagradable. “Nadie se merece algo así”, reflexionaba ayer el defensa del Avilés Industrial sobre la gravísima lesión sufrida por el delantero del Caudal Cristian el domingo en el Suárez Puerta. Minutos antes, Albuquerque celebrar por todo lo alto su gol, que ponía un 2-0 en el marcador que aseguraba la presencia de su equipo en la segunda ronda del play-off de ascenso a la Segunda RFEF.

Por lo puramente futbolístico, Albuquerque acabó muy satisfecho el partido del domingo frente al Caudal. Y más por lo colectivo que por su protagonismo en el segundo gol: “Lo importante es que estuvimos muy solidarios y contundentes en defensa durante todo el partido. El gol llegó gracias al trabajo de estrategia que realizamos durante toda la semana. Entrenamos mucho las faltas laterales, tanto defensivas como ofensivas. Tuve la suerte de que el balón llegó a mi sitio”.

No fue el primer gol de Albuquerque esta temporada, y todos llegaron en jugadas a balón parado, algo que atribuye a la obsesión del entrenador, Luis Rueda, con la estrategia: “El míster conoce muy bien la categoría y nos insistió mucho durante toda la semana en que un partido de play-off se puede decidir en este tipo de jugadas. Y no solo fue importante por mi gol, ya que las defendimos todas muy bien”.

Roberto Albuquerque llegó a España tras jugar al fútbol en su etapa universitaria. Estuvo una temporada en el Lealtad, en Tercera División, y la pasada perteneció al Mensajero de La Palma, aunque no llegó a jugar ningún partido. Desde su llegada al Avilés ha sido titular indiscutible en el centro de la defensa. “Abraham me habló del proyecto y no lo dudé. El objetivo del equipo para esta temporada, desde el primer momento ha sido ascender. Esta siendo un año difícil, pero todavía vivo este sueño. Lo tenemos a dos partidos”.

Lo siguiente será la semifinal frente al San Martín (El Florán, domingo, 17 horas), al que conoce bien: “Es un equipo fuerte, contundente, que tiene una identidad. Y, además, tenemos que jugar fuera de casa, en un campo muy diferente al Suárez Puerta. Por eso tenemos que prepararnos mejor. Pero estamos superconfiados y muy unidos para darle una alegría a la afición”.

Sobre la cruz del partido del domingo, la grave lesión de Cristian, Albuquerque señaló que “nunca he vivido algo así dentro de un campo de fútbol. Fue una situación que nos asustó muchísimo. Nadie se merece que le pase algo así. Fue una sensación muy agridulce, ya que afecta a la salud de un compañero de trabajo. Después del partido no pensaba en la victoria, solo en Cristian y en su familia”. También tiene claro que la lesión “fue un accidente, una entrada de Prendes con mala suerte”.

Recurso por Prendes. El Avilés intentará contar en el partido del domingo con Prendes, expulsado el domingo tras la acción con Cristian. En un comunicado, el club señala que “va a estudiar las imágenes de la fortuita acción entre Álex Prendes y Cristian (vaya por delante nuestros ánimos para el jugador caudalista, deseando su pronta recuperación)”.

“Una vez se analicen las imágenes, se estudiará la posibilidad de presentar un recurso por la expulsión de nuestro defensa”, finaliza la nota.