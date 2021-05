Los recuerdos de Ramiro como peluquero de la selección: aquel corte de pelo a Ronaldo en Corea

"La idea inicial era sacarlo en 2020, pero con la pandemia se paralizó y tuvimos que esperar. Estoy muy contento con como ha quedado", explica Ramiro en su peluquería ovetense.

En el libro hay un sinfín de anécdotas: desde la primera vez que le cortó el pelo a un jugador de la selección gracias a la mediación de Luis Enrique, a cómo acabó haciéndole el corte de moda a Ronaldo Nazario en el Mundial de Corea. Aquel fue el peinado de moda del momento.

También cuenta Ramiro como Camacho estuvo muy cerca de prescindir de sus servicios. "Qué se corten el pelo en casa", les dijo el seleccionador por aquel entonces a los jugadores.

La mediación de los capitanes provocó su vuelta, tras un viaje surrealista a Seúl. El allerano recuerda bien ese Mundial, en 2002, con polémica arbitral incluida. "Nunca he visto una expedición tan triste como aquel día. No se me olvidará nunca", rememora Ramiro. Al otro lado de la balanza, como no, está el gol de Iniesta ante Holanda en la final del Mundial 2010, en el que salió campeón España.

El peluquero ha convivido con multitud de futbolistas. "Son chavales normales, yo los llamo "neños grandes". Siempre han valorado de mí la discreción y la educación", explica Ramiro, que admite que pronto ve la retirada de la selección tras casi treinta años.