Chiqui de Paz: “Espero un Avilés al ataque porque necesita ganar”

Tras una semana de relativo descanso, que se ganó gracias a su clasificación en la Liga regular, el San Martín empieza el domingo (El Florán, 17 horas) frente al Avilés el play-off por el ascenso a la Segunda RFEF. Y lo hace con el entusiasmo que transmite su entrenador, Chiqui de Paz, que espera dejar huella en el club antes de su anunciado adiós a los banquillos: “Entre todos, en el club han hecho de mí una persona feliz”.

Chiqui de Paz está convencido de que su equipo está preparado para plantar cara a todos los participantes en la fase de ascenso, a competir como ha hecho durante toda la temporada: “El domingo saldremos con mentalidad positiva porque hemos dado muestras de solvencia, empuje y unión. Vamos a competir y estamos preparados para enfrentarnos a un rival de enjundia, construido para ascender, y que ha ido a más. No tenemos miedo a nadie. Ya dije a principios de temporada que íbamos a dar mucha guerra”.

Reconoce que enfrentarse al Avilés siempre es especial para él, pese a que su etapa en el Suárez Puerta no acabó de la mejor manera: “Ha pasado el tiempo y los recuerdos son selectivos, me quedo solo con las buenas cosas de aquello”. Y, sobre todo, quiere vivir el momento en un San Martín que le llena: “Es un club que me acogió en dos etapas de una manera maravillosa, familiar. Siempre me han ayudado, con un cuerpo técnico espectacular y una plantilla estupenda por el nivel de entrenamiento, de compromiso y de ganas de los jugadores. Son ellos los que me empujan y han hecho de mí una persona feliz”.

Al margen de los resultados, que han sido buenos, la clave de la temporada para De Paz ha sido “la juventud que me rodea, el grupo. Al mes de empezar a entrenar vi el nivel que teníamos de futbolistas. Hacía mucho tiempo que no tenía un equipo con tanto potencial. Luis Simón acertó en la confección de la plantilla, algo que no es fácil para un club que tiene que renovarse todos los años”.

A Chiqui de Paz le sorprendió el rendimiento de los jóvenes del San Martín, pero también considera que en la fórmula de éxito también tienen mucho que ver los veteranos: “Ahí está Alonso, con 32 años, que es un ejemplo para los nuevos. Arrastra al resto porque contagia sus ganas de fútbol. Y en esa línea también están Lele, Mati y Manu Monasterio”.

También pone por las nubes a su ayudante, Adrián Corte, y al preparador físico, que ha sido un descubrimiento: “Bernardo Entrialgo, que venía del Racing juvenil, ha hecho un trabajo magnífico. Tenemos jugadores con un gran potencial físico, pero él lo ha trabajado para conseguir un equipo potente, veloz, fuerte. Pero ojo, que no es solo eso. Con el balón hacemos las cosas bien”.

Aunque le valdría el empate para pasar, De Paz recalca que “no hemos especulado en todo el año. Saldremos a apretar arriba. No somos un equipo veterano que sepa manejar los tiempos del partido. Vamos a seguir haciendo lo que nos ha traído hasta aquí. Que no esperen cosas raras, ni diferentes”.

Sobre el Avilés destacó que “es un equipo con jugadores de reconocido prestigio. El club se ha profesionalizado y han construido un equipo para subir. Espero que salga al ataque porque necesita ganar”. Ve a la gente en Sotrondio “expectante, ilusionada y hasta sorprendida. Hay que aprovecharlo, Otros años venía menos gente al campo. No les hemos pedido que vengan, les hemos hecho venir”.