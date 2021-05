“Si no ganamos el domingo al Ourense, la cosa se pondrá ya muy complicada”

El Gijón Playas-La Carbayera lucha por mantenerse en la Segunda B de fútbol sala. Tras un mal comienzo en el grupo que lucha por la permanencia, ahora lleva dos victorias consecutivas y alberga esperanzas de poder evitar el descenso. Jorge Vidal (Gijón, 1975), su entrenador, está satisfecho del rendimiento de la plantilla y considera que hubo derrotas que no merecieron.

–¿Cómo llega el equipo a esta parte decisiva de la liga?

–El equipo está bien. Llevamos bien desde que comenzó la segunda vuelta de la Liga en enero. En la segunda vuelta de la primera fase de la Liga fuimos el segundo equipo del grupo, pero el problema fue que arrastrábamos muy pocos puntos de la primera vuelta y no nos dio para meternos entre los cuatro primeros. Como estábamos bien teníamos puestas muchas esperanzas en esta segunda fase, pero tuvimos un mal inicio y perdimos los cuatro primeros partidos. Creo que no merecimos estas derrotas porque debíamos haber sumado un par de victorias. Hubo partidos que fuimos mejores que los rivales, pero la mala puntería, la mala suerte y muy buenas actuaciones de los porteros rivales nos impedían la victoria. Ahora, y sin hacer nada nuevo, hemos ganado las dos últimas jornadas porque hemos tenido el acierto o la fortuna que nos faltó antes. El equipo lleva una buena trayectoria y está compitiendo bien.

–¿El cambio de esa racha de derrotas a estas dos victorias se debe solo a la suerte, al mayor acierto...?

–La clave es que estuvimos más acertados de cara a puerta porque los partidos que perdimos fallamos infinidad de ocasiones de gol que podrían habernos dado la victoria. Por ejemplo, en Pontevedra, donde perdimos en el último minuto y de penalti, pero en la jugada anterior se plantó solo un jugador nuestro ante el portero y mandó el balón al larguero. Y en el rechace hicieron una contra que fue la que acabó en el penalti. Son cosas puntuales que antes nos eran contrarias y ahora nos están saliendo a favor. También hay que decir que en estos dos partidos que ganamos la actuación de Pelayo, nuestro portero, fue decisiva, nos salvó en momentos puntuales y al final esto es muy importante. Los porteros en fútbol sala suelen dar muchos puntos.

–Bajan seis y los dos peores séptimos de los tres grupos.

–Si soy sincero no lo tengo muy claro. Creo que efectivamente bajan los seis últimos de cada grupo y se salva el séptimo que tenga mejor coeficiente. Personalmente las cuentas que estoy haciendo es que bajan siete, luego si tienes la suerte de tener el mejor coeficiente pues genial, pero no pienso en ello porque además es algo que no depende de lo que hagas en tu grupo, sino también de lo que hagan los demás en los otros grupos.

–El domingo juegan en la cancha del Ourense, que fue el equipo que más claramente les ganó en esta segunda fase.

–Sí, nos ganaron 1-4 y para mí es de los mejores equipos que están en el grupo de la permanencia. Es una sorpresa que no se hayan metido en el grupo que lucha por el ascenso. La pasada temporada acabaron la Liga quintos y jugaron la Copa del Rey. Esta temporada mantuvieron el bloque de jugadores, pero empezaron mal la Liga y acabaron teniendo problemas. Es un desplazamiento complicado, para mi tal vez el más difícil de los que nos quedan, aunque todos los partidos van a ser difíciles. Muchas de las opciones que tenemos de mantenernos pasan por ganar este domingo. Si no lo hacemos la cosa se pondrá muy complicada.

–Boal y San Cucao, los otros dos equipos asturianos de la Segunda B, ya han perdido la categoría.

–Es una mala noticia para el fútbol sala asturiano. Podrían echarnos una mano si sacasen algún punto contra los equipos gallegos en los partidos que aún quedan. Aunque al final cada uno depende de sí mismo y lo que hay que hacer es tratar de ganar tú sin mirar lo que hagan los demás. Si al final bajamos es porque no hicimos las cosas bien.