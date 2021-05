“Fuimos al límite, vamos justos, pero espero concentración y que disfrutemos”

La llegada al banquillo del Oviedo Baloncesto, hace algo más de un año, de Natxo Lezkano (Portugalete, 1972) supuso la ruptura de una política del club, la de la apuesta por entrenadores novatos. Venía a rescatar a un equipo en grave riesgo de descenso a la LEB Plata, aunque apenas pudo disputar un partido hasta que estalló la pandemia. La maniobra de la entidad ha dado sus frutos esta temporada, cuando el vizcaíno ha llevado hasta los play-offs de ascenso a una plantilla llamada a luchar, y a sufrir, por lograr la permanencia. Hombre que transmite tranquilidad y firmeza, Lezkano anuncia que su equipo “dará guerra” al Coruña, gran favorito de la primera eliminatoria.

–Vino a solventar una papeleta complicada que se resolvió sola, pero se encontró con otra, hacer un equipo competitivo con muy poco presupuesto.

–Era un proyecto atractivo que estaba pasando por un mal momento clasificatorio, pero parecía estable, con estructura y ganas de crecer, en un ambiente de baloncesto sano, el de Pumarín, que a mí siempre me había gustado mucho. Creía que se iban a dar las condiciones para salvarnos, tampoco soy un suicida. En la primera reunión para hacer la plantilla hablamos de jugadores muy importantes, incluso de conservar algunos de los que tenían contrato. A medida que pasaban los días tuvimos que cambiar de chip. Al final nos dijimos: “¿Cuál es nuestra posición real? ¿Esta? Pues vamos a trabajar para hacer un buen equipo”.

–Usted ha manejado proyectos importantes de LEB Oro, como Palencia y Breogán. ¿Le costó esa adaptación?

–Creo que soy de buen adaptar. A lo largo de mi vida he tenido que adaptarme a muchas situaciones diferentes y no solamente no ha supuesto ningún trauma, sino que siempre ha sido una motivación. En Palencia los primeros años fueron proyectos para sobrevivir, viví situaciones duras. Esto ha supuesto un cambio y me motivó al cien por cien. Con la ayuda de todos, sobre todo del cuerpo técnico a la hora de hacer el equipo, ha salido bien. Hemos tenido acierto y la pizca de suerte que tienes que tener en estos casos.

–Pues la pretemporada no fue bien.

–Fue mala porque los jugadores tardaron en llegar. A medida que los jugadores iban llegando y yo iba viendo cuál era su disposición, su actitud, su talento real, veía cosas que me ilusionaban. Quizás no esperábamos rendir al principio tan bien, estábamos preparados para ganar los partidos necesarios para hacer una buena segunda fase en el grupo de abajo.

–La derrota en Coruña, en un partido que tenían ganado, justo en el ecuador de la primera fase, hubiera desestabilizado a muchos equipos. ¿Temió por el estado anímico del grupo?

–No demasiado. Yo mismo, lejos de tomármelo mal, me lo tomé bien. Fue un accidente del que sabes que puedes salir incluso reforzado: no se te va a olvidar fácilmente y puede servir en el futuro para que no vuelva a repetirse. Pero sobre todo estaba muy satisfecho del partido en general. No me quedo con la derrota en Coruña, sino con la casi victoria en Coruña.

–Parece evidente que el equipo ha experimentado un bajón tras lograr la clasificación para los play-offs. ¿Es algo programado o el tanque está en la reserva?

–Un equipo como el nuestro estaba pensado para ganar el máximo posible de partidos e ir al límite desde el minuto uno, para intentar no tener problemas y hacer una segunda fase más tranquila. Una vez que nos clasificamos en el grupo de arriba estábamos fuera de play-off y tuvimos que rendir muy bien desde el principio hasta casi el último día para clasificarnos. El equipo ha estado a un nivel muy alto durante mucho tiempo, es imposible mantener eso. Hay picos y valles y prácticamente no hemos tenido valles, pero quizás sí estamos llegando un poco justos de gasolina al final. Llegamos a la parte más atractiva de toda la competición, con partidos muy seguidos y carga táctica muy alta, y espero que seamos capaces de jugar a nuestro cien por cien, de jugar concentrados y disfrutar. Nos lo hemos ganado.

–Parecía que el rival iba a ser Castelló y será Coruña. ¿Mejor o peor?

–Llegado a este punto nos da igual. Lo que mejor nos viene es que Coruña está a tres horas de aquí. A estas alturas estamos bastante castigados todos y ahorrarnos un viaje de doce horas de ir y otras doce de volver es positivo, para nosotros y para Coruña. Si me das a elegir un rival, el único motivo por el que elegiría a Coruña sería ese, porque me parece un equipo de primer nivel. De hecho, ha estado a punto de quedar primero.

–En un equipo marcado por la juventud, ¿es este el momento de los veteranos, Saúl Blanco y Arteaga?

–Normalmente los equipos que ganan en play-offs son equipos con experiencia, que ya lo han ganado antes. Nosotros solo tenemos dos jugadores en ese caso, para lo bueno y para lo malo. También hemos reaccionado bien a las derrotas porque los jugadores no son realmente conscientes de la trascendencia que tiene, han reseteado bien. En ese sentido, es una incógnita cómo vamos a rendir.

–¿La experiencia en los banquillos juega a favor de Lezkano?

–Bueno, Sergio García es un entrenador ya con experiencia, que me conoce muy bien porque ha estado muchos años de segundo mío y que ya ha ascendido a la ACB con Palencia. Somos dos piezas del puzle, al final los que juegan son los jugadores.

–¿Tiene la sensación de que el OCB es la cenicienta de estos play-offs?

–Los favoritos son los cuatro que tienen el factor cancha a favor. Nosotros, Palma y Murcia, que llega desde el grupo B, somos los “outsiders”. Vamos a dar guerra y puede que haya alguna sorpresa en este play-off.

–¿Ve al club y a la ciudad preparada para la ACB?

–Buff... la verdad es que no pienso en eso y no me corresponde pensar en eso. Tal y como lo veía desde fuera, vengo de una ciudad como Vitoria, que tiene más o menos los mismos habitantes que Oviedo y tiene un equipo de ACB de primer nivel europeo, un equipo de fútbol en Primera División, un equipo femenino de baloncesto de Primera División... No veo por qué Oviedo tiene que ser menos, y es una de las razones que me hicieron venir aquí.

–Si no hay ascenso, ¿cuántos jugadores de la plantilla querría retener?

–A mí me gustaría que todo el mundo repitiera. Me lo estoy pasando muy bien este año y estoy muy contento con los trece.