Afinan el tiro: estos son los asturianos que se juegan la clasificación olímpica en el Campeonato de Europa

En las próximas dos semanas, dos deportistas asturianos se jugarán en los Campeonatos de Europa de tiro en Osijek (Polonia) su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Jorge Díaz, que ya estuvo en Río 2016 en la modalidad de carabina de aire comprimido 10 metros, emprende hoy viaje para participar el próximo lunes en individual. Beatriz Martínez Sordo, con medallas mundiales y europeas en foso olímpico (tiro al plato), buscará su primera participación olímpica una semana más tarde.

Jorge Díaz García (Belmonte de Miranda, 26 de noviembre de 1985) volvió en 2016 de Brasil con un puesto 27.º en su participación olímpica y la convicción de que había pagado la novatada. Por eso, durante estos cinco años ha tenido claro que su objetivo era llegar a Tokio y estar más cerca de los mejores. El Europeo es la puerta para conseguirlo. “Llego bien preparado, motivado y con ganas”, dice Díaz, que desde 2018 ejerce de entrenador en la Residencia Blume de Madrid.

“Estoy mejor que en 2016”, recalca Jorge Díaz, que antes de su primera clasificación olímpica compaginaba su trabajo en una empresa con el deporte de alta competición. “Si hago en el Europeo lo que estoy haciendo aquí tengo opciones”, señala, dejando claro que el billete olímpico está muy caro: “Solo hay dos plazas directas, aunque es probable que los primeros en Osijek ya estén clasificados para Tokio, con lo que pasarían a los siguientes. En 2016 me clasifiqué siendo décimo”.

La referencia más próxima para Jorge Díaz, por el nivel de la competición y los rivales, es la prueba de la Copa del Mundo celebrada en la India, en la que logró el noveno puesto con 627 puntos. Asegura que, pese al parón del año pasado por la pandemia, su preparación ha sido buena: “Acabamos de tener una concentración de tres semanas en Barcelona y estoy en buen momento”.

Beatriz Martínez Sordo (Tiñana, Siero, 6 de marzo de 1986) tiene subrayado en su calendario el 28 de mayo. Ese día se jugará en Osijek su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio en tiro al plato, la modalidad en la que lleva cuatro años alternando con la elite mundial. Ha logrado dos medallas de plata en los campeonatos del mundo de 2017 y 2018, y otra en el Europeo de 2019, en foso por equipos, pero en Polonia buscará la plaza en individual.

Su objetivo es meterse entre las cuatro primeras, aunque al igual que Jorge Díaz podría clasificase para Río si queda detrás de tiradoras que ya tienen el billete olímpico asegurado. Al igual que cuando se quedó a las puertas de Río, Beatriz Martínez cree que su rendimiento a la hora de la verdad es imprevisible: “Un día puedes tirar sin que te cuadre nada y al siguiente las das todas. Estoy entrenando bien, pero me falta ser más regular, no tener una serie más floja que lo estropee todo”.

Tras sus buenos resultados por equipos y por equipos mixtos, Martínez Sordo cree que en individual solo le falta “rematar. Con mis rivales en el Europeo ya me he encontrado otras veces en finales y las he ganado en algún momento”. Asegura que, acostumbrada a viajar durante buena parte del año, está recuperando sensaciones tras muchos meses en que “solo nos pudimos mover por España para competir”.