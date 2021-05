Las claves del frenazo de Sanidad a la vuelta del público a los estadios en Asturias: los datos bailan

Y Asturias sigue en nivel 2 pese a que lo previsible era el cambio de fase. Galicia, Extremadura, Valencia, Murcia y Baleares siguen siendo las únicas regiones donde se permite el fútbol profesional con público.

El “no cambio” de nivel se produce en medio de un desajuste entre los datos que aporta el Principado y los recogidos por Sanidad, que en teoría deberían ser los mismos. Según el Principado, en las UCI de Asturias hay 30 personas ingresadas y el porcentaje de ocupación es del 9,84%. Por contra, según las cifras aportadas por Sanidad la ocupación es del 10,16%, con una persona más en las UCI: 31 ingresos. Ese 0,32 marca la diferencia para superar el 10% de ocupación, uno de los criterios que se tienen en cuenta para el cambio de nivel. Todas las comunidades en las que se permite público en LaLiga están por debajo del citado 10% en la ocupación en UCI.

No es el único dato que no coincide entre los dos organismos. El de la trazabilidad tampoco lo hace. Dicho parámetro establece de cuántos contagiados se conoce el origen. Según Sanidad, el porcentaje de trazabilidad en Asturias es del 73,5 % y según el Principado es el 72,13%. La consejería de Salud no atendió ayer a las preguntas de LA NUEVA ESPAÑA sobre la disparidad de los datos.

La continuidad de Asturias en nivel de alerta 2 tiene diferencias consecuencias en el Sporting y en el Oviedo. El club azul despedirá el fútbol sin público en el Tartiere. El Oviedo juega el lunes ante el Mirandés, en el que será su último partido en casa. La entidad tenía todo preparado para la vuelta de 4.427 aficionados, paralizada ahora tras la actualización de Sanidad. Al Sporting todavía le queda una última bala. El equipo rojiblanco todavía podría llegar a tiempo para jugar con público en el último partido de Liga ante el Almería el domingo 30 de mayo si se relajan las restricciones y para un hipotético play-off. El próximo jueves se actualizarán los datos de nuevo.