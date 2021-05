Con los deberes hechos: el Llanes y L’Entregu se juegan una plaza en la final de los play-off

Los presidentes de L’Entregu y Llanes, que el domingo se jugarán una plaza para la final del play-off de ascenso a la Segunda RFEF, están plenamente satisfechos de lo que han hecho sus equipos, pero llegados a este punto no renuncian al premio gordo, con el que al principio no contaban. Tanto Pepe Cueva en El Entrego como Juanjo Fernández en el Llanes tienen una gran experiencia en el cargo y el reconocimiento de sus aficiones, a las que miman en esta temporada marcada por las restricciones por la crisis sanitaria. Les gustaría estrenar la nueva categoría, pero sobre todo están atentos a mantener el equilibrio económico.

“Vamos a intentar acabar el trabajo que dejamos pendiente en el partido frente al Llanera”, dice Pepe Cueva, al que todavía le duele aquella derrota que privó a su equipo del ascenso directo. “Lo tuvimos hecho, aquello nos abrasó, pero el equipo está recuperándose de aquel palo. Ahora los chavales están a tope, con la moral por las nubes”.

Cueva no tiene ninguna duda de que el ascenso a la nueva RFEF interesa a su club: “Habrá que valorar muchas cosas, pero seguro que si lo conseguimos no vamos a renunciar a él. Es una situación nueva, aunque en la década de los 60 estuvo cerca de la Segunda División, en promociones contra el Plus Ultra y el Barakaldo. Y más adelante, contra el Lérida”.

Pase lo que pase, Pepe Cueva está encantado con la plantilla y el cuerpo técnico: “Marcos Suárez ha demostrado sobradamente que es un entrenador competente y trabajador, no tenemos ninguna duda sobre él. Además, acertó con la plantilla, el único problema es que es un poco corta y no contábamos con la baja de Imanol, que se marchó a Australia”.

Espera que su equipo sepa aprovechar las ventajas que le otorga la clasificación en la temporada regular: jugar a partido único en su campo del Nuevo Nalón y que, en caso de empate al final del partido o la prórroga, le valga el empate. “Pero va a ser difícil porque el Llanes tiene un equipo muy bueno”, matiza.

Lo que lamenta es que las restricciones por la crisis sanitaria limiten el aforo a 300 espectadores: “En todos los partidos tuvimos que cerrar las taquillas y el domingo el campo iba a estar lleno hasta la bandera. La petición de entradas es grande y hemos enviado 50 al Llanes”.

Seguro que se agotan porque según el presidente del club llanisco, Juan José Fernández, la afición está volcada con el equipo: “Pensábamos que podía ser una temporada de transición porque lo económico nos condicionó mucho. Decidimos hacer un equipo con gente joven con el objetivo de mantener la categoría. Pero Luis Arturo supo encajar las piezas y ahora llegaremos hasta donde podamos”.

Juanjo Fernández considera que, más que equipo revelación, lo que ha hecho el Llanes es aprovechar los fallos de algunos favoritos: “Ocupamos ese hueco. Empezamos con buenos resultados y una vez que nos vimos arriba, apretamos. El equipo revelación de esta temporada, para mí, ha sido el Ceares”.

El presidente afronta el partido contra L’Entregu con tanto optimismo como precaución: “Ellos han tenido una semana más de descanso, pero no sé hasta qué punto les beneficia. Nuestro partido con el Tuilla fue duro, de desgaste, y eso te mantiene con las orejas tiesas, nos hará llegar activados”.

A Juan José Fernández, que lleva doce años en la presidencia, le gustaría ver a su equipo en la Segunda RFEF: “Es una categoría que conlleva más gastos, pero también más ingresos. Sería un paso importante para el club y, además, tiene la ventaja de que no habría viajes a Canarias”. Al margen de lo deportivo, se enorgullece de haber salvado una temporada complicada en el aspecto económico: “Hay días malos, pero al final me anima la gente que tengo en la directiva, que trabajan como leones”.