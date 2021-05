El Liberbank Gijón de balonmano, a la Copa de la Reina sin complejos

El Liberbank Gijón afronta con ilusiones renovadas su participación en una nueva edición de la Copa de la Reina, la segunda de esta temporada ya que la correspondiente a la pasada se jugó al inicio de la presente. Las gijonesas debutarán hoy a las 18.30 horas ante el Atlético Guardés, segundo clasificado de la Liga, lo que refleja el potencial de su plantilla.

El equipo que dirige Cristina Cabeza ya sabe lo que es ganar esta competición. Lo hizo hace tres temporadas de la mano de Diego Lafuente con un grupo de jugadoras de las que solo continúan dos en la actual plantilla: Marizza Faria y Aida Palicio. También estaba la extremo María González, aunque con un protagonismo mucho menor que el que actualmente tiene. Para la central paraguaya “jugar la Copa de la Reina es siempre bonito. Además, estamos recuperando jugadoras lesionadas y esta es una competición a partido único; puede suceder cualquier cosa, así que vamos con la ilusión de seguir soñando”. La entrenadora de las gijonesas no podrá contar con las lesionadas Cecilia Cacheda y Laura Rivas, aunque ambas estarán con sus compañeras.

Cristina Cabeza reconoce que “la victoria en la última jornada ante Málaga nos ha motivado de cara al partido de Copa”. Sobre el rival considera que “es un gran equipo que está muy bien entrenado por José Antonio Frades, con una defensa férrea y con jugadoras que destacan en ataque como Paula Arcos, que ha sido internacional recientemente, o Paulina Buforn”. La entrenadora está segura de que sus jugadoras “van a pelear el partido, es el Guardés, pero si nos hubiera tocado otro lo pelearemos igual. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Volvemos a ser el equipo menos favorito de todos, pero ya lo fuimos en la anterior Copa y no jugamos la final porque caímos por un gol en una tanda de penaltis ante el equipo que luego quedó campeón”.

La actuación en esa Copa de la Reina puede ser la referencia para el equipo gijonés, aunque hay tres bajas notables con respecto a aquellos partidos ya que no están las lesionadas Cecilia Cacheda y Laura Rivas ni tampoco la pivote Sabrina Fiore. “La referencia puede ser esa Copa, pero hay que ser conscientes de que tenemos tres bajas muy importantes y no llegamos con la misma plantilla ni con el mismo estado de forma”. Cabeza lo tiene claro: “Bera Bera es el favorito, no solo porque haya ganado la Liga, sino porque está a un nivel bastante por encima del resto de los equipos”.

Previamente se jugarán el Elche-Granollers, a las 13 horas; el Rincón Fertilidad Málaga-Bera Bera, a las 16 horas, para cerrar el anfitrión Rocasa ante el Aula Valladolid a las 21 horas.