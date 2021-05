El Liberbank Oviedo Baloncesto comienza su lucha por el ascenso a la ACB: A la fiesta sin ser invitados

El Liberbank Oviedo Baloncesto inicia hoy (20 horas, Vinx) una aventura que nadie en el club esperaba vivir esta temporada. Los de Natxo Lezkano se miden en el Palacio de los Deportes de Riazor al Leyma Coruña en el primer partido del play-off de ascenso a la ACB (es al mejor de tres). Uno de los cuatro presupuestos más bajos de toda la LEB Oro frente a un proyecto que aspira a estar en la élite lo antes posible y que ha juntado para conseguirlo a algunos de los jugadores más cotizados de la competición.

Pero, llegados a este punto, todo eso no son más que cifras, números, datos, sumas y restas que de poco sirven. Lo único importante es que el OCB se ha convertido en ese invitado inoportuno al que cantaba el asturiano Jorge Ilegal en el tema “La fiesta”, ese que llega sin haber sido invitado y que, después de entrar al guateque sin llamar a la puerta, todavía pretende beberse la bebida y ligarse a las chicas.

El equipo de Lezkano tratará de ponerle un ritmo alegre al encuentro

Para conseguirlo, para reinar en una fiesta en la que nadie les esperaba, el Oviedo Baloncesto tendrá que parecerse a ese equipo que sacó de la cancha al Palmer Palma (105-67) y al TAU Castelló (91-77). En esos dos partidos, que se jugaron con unos pocos días de diferencia, se vio a un OCB capaz de todo, que puede aspirar a sorprender a cualquiera que caiga en la trampa de dejarles correr y disfrutar en el parqué. Y es que a este equipo, cuando le salen las cosas bien, es capaz de pasarlo bien y de que la gente también se divierta contemplándolos.

Son un grupo de chavales despreocupados, muchos de ellos en su primera temporada como profesionales, con dos veteranos a los que rejuvenecen con su inconsciencia, como son Oliver Arteaga y Saúl Blanco, que han venido a Oviedo para comenzar una carrera y demostrar que están capacitados para jugar a este deporte al máximo nivel. Por eso, cuando el equipo está cansado, o el rival ralentiza el ritmo, o no pueden correr a sus anchas, sufren y les cuesta mucho más.

Los dos equipos tienen jugadores con un gran físico y la batalla promete ser cruenta

La prueba de que la velocidad del juego va a ser una de las claves de estos encuentros de play-off quedó bastante clara viendo al entrenador, Natxo Lezkano, pidiendo de forma desesperada a sus jugadores que corrieran y que no se pararan en el último partido de la segunda fase de la Liga, el que perdieron por 78-83 ante el Granada. El objetivo de Lezkano en estos dos últimos partidos ha sido precisamente el de recuperar el tono físico de algunos jugadores, algo que también ha podido influir en las dos derrotas con las que han acabado la segunda fase. El técnico vasco ha intentado limitar los minutos de jugadores como Oliver Arteaga, un veterano que debe ser clave en este play-off; o de Micah Speight, que necesita estar fresco para ser ese jugador rápido, imaginativo y talentoso que suele llevar al OCB por el camino que más le gusta.

ESTADÍSTICAS DE LA TEMPORADA POSIBLE QUINTENTO INICIAL 10 Rebotes 35 865 Javi Vega Belemene Jugador con experiencia en la ACB, fue fichado para este tipo de partidos Exjugador del Oviedo Baloncesto, es puro físico y un excelente defensor Triples 33,3% Tiros libres 65% 22 Asistencias Monaghan 368 24 El estadounidense debe aportar los puntos del equipo gallego Nwogbo Interior con un físico privilegiado, fue un dolor de cabeza para el OCB en la Liga regular Balones robados Sergio García 194 Nacido en San Sebastián (1983), estuvo siete temporadas de ayudante de Natxo Lezkano en Palencia; después, como primer entrenador, logró el ascenso a ACB con el equipo castellano 1 Tapones Dago Peña 52 Es el jugador que más amenaza supone desde la línea de triple Mates 81 Gaizka Maiza 1,91 m Zach Monaghan 1,88 m Sigtryggur Björnsson 1,80 m Dago Peña 1,98 m Osvaldas Matulionis 2,00 m Taiwo Badmus 2,00 m Media por patrido Puesto Base Base Base Escolta Escolta Alero Minutos 16 22 7 20 24 10 Puntos 6 9,6 2,3 10 7,3 3,3 Asistencias 2 3 1 1,8 1,5 0,3 Rebotes 1 2 1,3 3,2 3 1,5 Romaric Belemene 2,02 m Rolandas Jakstas 2,03 m Javi Vega 2,05 m Gary McGhee 2,11 m Lotanna Nwogbo 2,03 m Abdou Thiam 2,12 m Media por patrido Puesto Alero Ala-pívot Ala-pívot Pívot Pívot Pívot Minutos 20 15 23 23 16 7 Puntos 5,5 6,1 7,8 9 11,5 4,3 Asistencias 0,8 1 1,2 0,2 0,5 0,3 Rebotes 3,4 3 3,7 6,8 4,4 1 ESTADÍSTICAS DE LA TEMPORADA POSIBLE QUINTENTO INICIAL 25 Rebotes 8 792 Norelia Oluyitan El alma del OCB. Su físico, su capacidad reboteadora y su competitividad han de ser claves para el OCB Apodado “El asesino silencioso”, es la gran amenaza del OCB desde la línea de triples Triples 38,8% Tiros libres 73,6% 3 Asistencias Speight 328 12 El estadounidense se ha convertido en el faro que guía y pone ritmo al OCB Arteaga Balones robados Es el gran capitán del OCB. El alma de un equipo que sueña con alargar la temporada todo lo posible 153 4 Natxo Lezkano Brown Tapones Nacido en Portugalete (1972), es uno de los entrenadores con más experiencia de la Liga. Estuvo ocho temporadas en Palencia, después ascendió al Breogán a ACB y se hizo cargo del equipo gallego en la máxima categoría. Es la principal amenaza ofensiva del equipo ovetense. También ha tenido un especial cuidado en no forzar a ninguno de los que han tenido algún problema físico para que estén a partir de hoy en las condiciones idóneas para un play-off de ascenso. Y es que una de las claves de estos duelos va a estar precisamente en el aspecto físico, en qué equipo va a ser capaz de aguantar mejor una batalla que se presume cruenta. El Coruña es la mejor defensa de la LEB Oro precisamente por eso, porque tiene a gente como Romaric Belemene, exjugador del Oviedo Baloncesto, cuyas virtudes ofensivas no destacan tanto pero que puede amargar la vida de los bases rivales gracias a su capacidad para aguantarles el ritmo siendo mucho más corpulento que ellos.

Por no hablar del juego interior del cuadro gallego, con McGhee, Nwogbo y Thiam, pívots dominadores que van a ponerle las cosas muy difíciles a Arteaga, Kabasele y Fall. Precisamente Kabasele será una pieza importante para igualar ese tono físico. Uno de los objetivos es que el congoleño juegue los minutos que Lezkano tenga previstos y no se vea limitado por las faltas personales, algo que le suele suceder mucho. En esta batalla también hay que incluir, por supuesto, a Norelia, alguien fundamental por muchas razones. Una de ellas es, sencillamente, porque tiene unas condiciones increíbles para jugar al baloncesto que le convierten en uno de los mejores ala-pívots de la LEB Oro y, después, porque es el alma de este OCB, el jugador que levanta a sus compañeros cuando las cosas no van bien y saca de quicio a los rivales en cada acción. Un valiente dispuesto a dejarse la piel en el campo de batalla.

En cuanto a jugones la cosa está más igualada. Si el Leyma Coruña tiene ahí al espectacular Zach Monaghan, al francotirador Dago Peña, al versátil Matulionis o un clásico del baloncesto español como Javi Vega, el OCB dispone de Elijah Brown, uno de los jugadores más imprevisibles de la competición; de Micha Speight, capaz de encontrar un hueco para anotar donde casi ningún otro jugador es capaz; o a otro clásico del baloncesto español como Saúl Blanco, que disputará en este play-off de ascenso los últimos partidos de su carrera. Junto a ellos gente que tiene que ser importante, como el asturiano Alonso Meana, Cameron Oluyitan o Alexis Bartolomé, cada uno con su rol específico. Todos, jugando como un equipo, tratarán hoy de golpear primero en un play-off que tendrá el martes en Oviedo su segundo capítulo.