Vitolo, delantero del Real Avilés: “Nos quedan dos finales y estamos capacitados para lograr el ascenso”

Con respecto al San Martín, el canario indica que “es un equipo muy físico, que practica un juego directo. Tiene las ideas muy claras de lo que quiere, pero nosotros tenemos nuestras armas para contrarrestar su juego y creo que tenemos opciones de ganar el partido”.

El hecho de que si hubiese empate al final de la prórroga, el que pasaría la eliminatoria sería el San Martín, por mejor clasificación, no condiciona a juicio de Vitolo el planteamiento del partido: “Nosotros vamos a salir a ganar, como lo hicimos ante el Caudal que fuimos a por el partido desde el inicio, a pesar de que nos valía el empate. Otra cosa es lo que ocurra en el desarrollo del partido. No vamos a especular”. Vitolo insiste en que “el equipo está en un buen momento y tenemos que aprovecharlo. Son partidos que se suelen decidir por detalles y tenemos que estar preparados para ello”. El delantero es consciente de que para conseguir el objetivo del ascenso, el equipo está en el camino más largo, ya que debe de superar tres eliminatorias: “Es el más largo y el más sufrido, pero creo que el equipo que lo consiga va a disfrutar más. Hemos dado un gran paso, nos quedan dos finales, pero creo que estamos capacitados para conseguirlo”.

Vitolo reconoce que la temporada del Avilés fue “muy irregular. Pasamos por todo, cambio de entrenador, cambios en la plantilla, confinados por el covid-19 en el peor momento… No obstante, conseguimos dejar atrás todos esos malos momentos y ahora lo único que importa es que estamos en el buen camino para conseguir el objetivo que no es otro que el ascenso”. El hecho de jugar la eliminatoria lejos del Suárez Puerta no cree que sea decisivo. “Esta temporada hicimos muy buenos partidos fuera de casa. Es cierto que nos hubiera gustado jugar en el Suárez Puerta, pero no creo que sea decisivo. Solo nos vale ganar y vamos con ese objetivo”.

A nivel personal, su primera temporada en el Avilés la cataloga como “irregular. Cuando mejor estaba me lesioné y estuve mes y medio fuera del equipo por un esguince del ligamento de la rodilla izquierda. Me condicionó un poco, pero luego disputé la mayoría de los minutos cuando estuve bien físicamente”. Vitolo, que lleva tres goles, marcó el último precisamente en el campo del San Martín. “Me trae buenos recuerdos y me gustaría repetir”. Para finalizar asegura que “afrontamos el partido con muchas ganas y ambición. Nos jugamos el pase a la final y vamos todos a una, convencidos de que vamos a conseguir el objetivo”.