Así se despidió el Liberbank de su trofeo fetiche: La cruda de realidad

El Liberbank Gijón acudía con mucha ilusión a la fase final de la Copa de la Reina, pero allí se encontró con la dura realidad y cayó eliminado en los cuartos de final ante el Atlético Guardés, segundo clasificado de la Liga y con una plantilla mucho más numerosa que la gijonesa.

Las gallegas salieron a imponer su autoridad y con un parcial de 3-0 dejaron claro que iban en serio. Sin embargo, las gijonesas se asentaron en la cancha y supieron reaccionar e impidieron que el Guardés rompiera el partido desde el inicio. Para el equipo gallego eran Arcos y Valero las que estaban más acertadas, mientras que Palicio mantenía a su equipo en la lucha gracias a su acierto en los lanzamientos de penalti, ya que la portera del Guardés Marisol Carratu atajaba los que realizaba en juego.

Un parcial de 6-0 mediada la primera parte, del 9-8 al 15-9, acabó siendo decisiva porque mientras que el Atlético Guardés tenía múltiples relevos, el Liberbank carecía de ellos. Asentadas en defensa, las gallegas cogieron una ventaja de siete goles, 16-9, con la que finalizó la primera parte.

En la reanudación alcanzaron su mayor diferencia, 18-10. Sin embargo, las jugadoras del Liberbank Gijón no tiraron el partido ni muchos menos y comenzaron a reducir diferencias con una Aida Palicio que ahora sí encontraba huecos en la defensa para meter sus lanzamientos. El marcador se apretó, 25-22, cuando aún quedaba seis minutos de juego, pero el Atlético Guardés supo jugar con la ventaja que llevaba para clasificarse para semifinales.

El Liberbank Gijón plantó cara mientras pudo a un potente rival, pero mientras que José Antonio Frades utilizó a quince jugadoras, Cristina Cabeza solo pudo usar once, y tres de ellas porteras. La diferencia de profundidad de banquillo permitió a las gallegas imponer un ritmo de juego que las gijonesas no pudieron aguantar, y no les quedó más remedio que ceder ante la superioridad del rival eso si luchando hasta el final y marchándose de la Copa con la cabeza alta.

Junto al Atlético Guardés se han clasificado para semifinales el Bera Bera, que se impuso al Rincón Fertilidad Málaga; Elche, que superó al Granollers y Aula Valladolid, que eliminó al Rocasa.