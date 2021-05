Los Gijón Mariners se clasifican para la semifinal de la Copa de España de fútbol americano al vencer al Zaragoza Hurricanes

Los Gijón Mariners se impusieron ayer en Las Mestas a los Zaragoza Hurricanes, 23-22, en el partido de la primera ronda de la Copa de España de fútbol americano, logrando de esta manera la primera victoria de la temporada para el conjunto gijonés, que no pudo lograr ninguna en la liga, lo que le supuso la pérdida de categoría. Sin embargo, en esta competición no pueden jugar los extranjeros, los Mariners no cuentan con ninguno, y la plantilla nacional demostró su valía. Su próximo rival será el Badalona Dracs, informa J.J.