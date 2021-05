Gimnasia rítmica: Ellos también quieren coger el ritmo

En pleno siglo XXI, aún hay dos deportes olímpicos excluyentes: en la gimnasia rítmica y la natación sincronizada solo se permite competir a mujeres. Hasta el año pasado, la Federación Española no permitía los conjuntos mixtos. Con estas trabas y los prejuicios sobre los chicos que practican esta modalidad, no es extraño que escaseen las licencias masculinas en rítmica. Asturias es un ejemplo, con apenas cuatro sobre un total de 360. “No me preocupé mucho por el qué dirán porque ya antes hacía danza”, dice Roberto Álvarez Villar, el único asturiano de categoría senior que compite actualmente. Espera que esto cambie con más promoción en los clubes y el apoyo de las familias, fundamental para vencer los prejuicios.

“En mi primer club, la gente me miraba raro, pero después se acostumbraron”, recuerda Juan José Atienza, gimnasta del club Stroke de Gijón sobre sus inicios con 6 años en su Las Palmas natal. Juanjo se enganchó a la rítmica de tanto ver a su hermana mayor. “Cuando empezó al cole quise apuntarlo al fútbol, pero él me dijo que prefería la gimnasia”, recuerda su madre, Nieves, que en ese momento no se planteó que su hijo pudiese sufrir cualquier tipo de discriminación: “No había más niños, pero yo lo veía natural. Pensé en ello más tarde, cuando empezamos a oír comentarios... Pero él se defendía haciendo piruetas”.

Tras cuatro años en Canarias y dos en San Fernando de Henares, Juanjo Atienza ha encontrado en Asturias el entorno ideal para explotar sus condiciones, con la ayuda de su entrenadora en el Stroke, Lorena Cortina. “En 25 años nunca había tenido un chico, así que para mí es como un reto personal”, asegura Cortina, que ha tenido que adaptar los entrenamientos porque “ellos son menos flexibles que las chicas, pero tienen más fuerza y potencia”. Lorena Cortina asegura que “es muy top tener a un chico en el club”, aunque reconoce que al principio tuvo más de una discusión con padres de niñas que no veían bien la presencia de Juanjo: “Cuesta cambiar alguna mentalidad, pero con las compañeras no ha habido ningún problema”.

En la labor de captación, en los colegios, la entrenadora del Stroke intenta convencer a los niños de que la rítmica mola y ha dado los primeros pasos con su hijo para que se anime. No obstante, Lorena Cortina aclara que España es uno de los países más avanzados en la integración de los hombres en la rítmica porque muchos países directamente lo prohíben. En ese sentido considera que sería clave que Rusia, la número uno del mundo en la modalidad, diera un paso al frente que ahora mismo resulta inimaginable por la política estatal. A sus 24 años, Roberto Álvarez está cansado de ganar campeonatos autonómicos sin rivales. “Estaría bien tener competencia para prepararme mejor para los nacionales”, dice este ovetense que en el colegio había jugado al baloncesto y al bádminton, además de iniciarse en la danza moderna, la actividad que facilitó su paso a la rítmica con 17 años: “Siempre me había llamado la atención, pero tardé en decidirme porque es un deporte muy sacrificado y, además, a los chicos no los dejaron competir hasta 2009”.

Una compañera de danza que daba clases en Grado le llevó al Club Gimnástico moscón, en el que sigue siete años después: “Me recibieron muy bien, me sentí cómodo. Lo normal es empezar de pequeño, pero yo tenía una base gracias a la danza, tenía más flexibilidad de lo normal en un chico. Ves a una gimnasta y parece que es fácil, pero en los dos primeros años me costó mucho. Y sigo cometiendo muchos fallos”.

“Si lo sentí en algún momento, no me acuerdo”, contesta Roberto Álvarez sobre el rechazo que puedan sufrir los hombres que practican gimnasia rítmica. “Entiendo que lo vean más como un deporte para chicas, pero la rítmica te da opción a hacer un ejercicio superdelicado o potente”, añade el ovetense, que a una edad ya límite para seguir compitiendo se plantea seguir en contacto con su deporte como entrenador.

Además de Roberto y Juanjo, a los clubes asturianos empiezan a llegar niños ajenos a las trabas que existían hasta hace poco. Es el caso de Gabriel Vigil, que lleva dos años entrenándose con el Rítmica La Corredoria, aunque todavía no pudo competir por culpa de la pandemia. Tamara López Arias, su entrenadora, asegura que “Gabriel empezó con cinco años y nos sorprendió mucho porque ya sabía hacer bastantes cosas. Es autodidacta, aprendió mirando vídeos en Youtube”.

Lo confirma su madre, Meli, que no tuvo ningún problema en que su hijo eligiera este deporte. “Gabriel hacía baile, fue a ver un torneo de gimnasia, le gustó y con cinco años le llevé a probar en el club”. Y, de momento, todos encantados: “No ha tenido ningún problema, ni en el club, ni en el colegio”.

Tamara López está convencida de que la rítmica masculina tiene futuro, tanto en la modalidad individual como por equipos: “Los conjuntos mixtos me parece algo muy original, una combinación muy chula”.