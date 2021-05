La cara y la cruz de Natalio

El delantero del Avilés Natalio fue decisivo una vez más. El jugador valenciano, de 36 años, con una amplia experiencia en el fútbol profesional, marcó en El Florán ante el San Martín el tanto que clasificaba al conjunto avilesino para disputar la final del play-off por una plaza de ascenso a la Segunda RFEF. Quedaban seis minutos de la segunda parte de la prórroga cuando marcó un gol que supuso “una enorme explosión de alegría. No nos valía el empate, quedaba poco tiempo y creo que fue justo porque lo merecíamos”. Sin embargo, esa alegría quedó disminuida porque en los últimos instantes del partido fue expulsado al ver la segunda amonestación, lo que le impedirá, si no prospera el recurso del Avilés, perderse el duelo decisivo ante el Llanes.

“En la segunda tarjeta, es el defensa el que me pega a mí al intentar despejar el balón” señala. El delantero espera “que prospere el recurso que hará el club, estoy convencido de ello, en una acción en la que yo no hago nada. Sería una pena que me perdiese la final, pero es algo que ya no está en mis manos”.

En cuanto al partido, Natalio reconoce que el San Martín “estuvo mejor en el inicio, pero a partir de la media hora nosotros cogimos nuestro ritmo y demostramos que el compromiso que tiene todo el equipo por esta camiseta es mayúsculo. Mi gol fue la recompensa al gran trabajo realizado durante toda la temporada a pesar de todas las circunstancias adversas que atravesamos”

Natalio es consciente de la trascendencia de su gol, pero advierte de que “nos queda dar el último paso. Es cierto que lo tenemos todo a favor, jugamos en nuestro campo, nos vale el empate, pero esto es fútbol y cualquier detalle puede cambiar el partido. Lo que está claro es que nosotros no vamos a especular y vamos a ir por el partido, como lo hacemos siempre. Esa es nuestra mentalidad y no la vamos a cambiar”.

Natalio llegó esta temporada al Avilés, a pesar de tener ofertas superiores, algunas del extranjero. Lo hizo porque le convenció el proyecto que le presentó Diego Baeza, con el que ya tenía relación. “Se está cumpliendo con creces lo prometido”, asegura. El delantero lleva ya 20 goles, su mayor cifra en su dilatada carrera profesional. Además, esta temporada fue el autor del gol 1.000 del Avilés. “La verdad es que a nivel personal está siendo una buena temporada, pero todo ello no valdría para nada si no conseguimos el ascenso”. Natalio tiene una temporada más de contrato con el Avilés y asegura que su intención es seguir. “Me encuentro como un chaval y creo que otro año podré aguantarlo”.