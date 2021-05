El Llano 2000 expulsa al padre que insultó a un entrenador y a su hijo

El Llano 2000 se ha visto obligado a expulsar del club a un jugador benjamín –de ocho o nueve años de edad– después de que su padre, el pasado fin de semana, se encarara con el entrenador del menor, insultándole y amenazándole por no poner a jugar a su hijo y obligando al colegiado del encuentro a suspender el partido. “Nos da mucha pena por el crío, que no tiene ninguna culpa, pero tenemos que cortar de raíz estas situaciones”, explica Marcelino Álvarez, presidente de la entidad, ante un nuevo incidente desagradable en el fútbol base asturiano.

Los hechos sucedieron el pasado domingo en un encuentro entre el Xeitosa B y el Llano 2000 F, celebrado en las instalaciones del Montevil y que los locales iban ganando por 3-0. En la segunda parte, al ver que su hijo no entraba al campo como solía ser habitual, el padre del menor montó en cólera. “Bajó al campo y comenzó a insultar y amenazar al entrenador”, asegura Álvarez y ratifican testigos de lo ocurrido. Uno de ellos, José María Fernández de Brito, presidente del Xeitosa, que fue uno de los encargados de intentar calmar al progenitor. “Le paré y le cogí por los brazos para intentar calmarle”, explica Brito. “Le dije: ‘¡por favor, compórtate, que estamos con niños!”. Unas palabras que no consiguieron frenar los instintos del protagonista del incidente. “Se dio la vuelta y volvió a por el entrenador, diciéndole de todo”, recuerda el presidente del Xeitosa. Entre él y otros padres, consiguieron finalmente llamarle al orden. No obstante, los presentes llamaron a la Policía. Cuando los agentes llegaron, el alterado progenitor ya se había ido. Sin embargo, el árbitro decidió no reanudar el encuentro, que aún no tiene fecha para su continuación. “Igual nos sancionan y nos lo dan por perdido”, aventura Marcelino Álvarez.

Una circunstancia, la deportiva, que pasa a un segundo plano en una situación como esta. “No pueden seguir ocurriendo cosas como estas, no hay justificación ninguna”, asevera el presidente del Llano 2000: “No se pueden tolerar esas actitudes, y menos con niños tan pequeños”. Una máxima que les llevó a tomar la dolorosa decisión de expulsar al menor del club. “Si el crío sigue, el padre va a seguir viniendo a los partidos, no se puede evitar, así que no nos quedó otra solución”, explica Álvarez, que con su gesto quiere “dar ejemplo” para que no se vuelvan a repetir estas situaciones.

Álvarez, no obstante, remarca que el protagonista del incidente “pidió perdón, pero no es suficiente, no es lógico que ocurran estas cosas”. Y todo por creer que su hijo debía disponer de más minutos. “Un día juegan más unos y, otro día, otros”, se limita a explicar Álvarez, que subraya que “el entrenador le había comunicado la decisión al crío y este lo entendió perfectamente”. No así su padre, que la emprendió con el preparador, un veterano técnico que ronda la cincuentena y que “acabó destrozado, llorando, se derrumbó”.

Desde el Xeitosa, el otro club presente en el encuentro, también quieren “condenar” la actitud de este progenitor, explicando que “trabajando con niños, esto no puede ocurrir”, en palabras de Brito. “A estas edades, el fútbol tiene que ser formación y respeto”, remarca el presidente del Xeitosa, “antes el deporte era formativo y sano para los niños, pero ahora esto ya se desmadró”. Por ello, Brito asegura que hay que tomar cartas en el asunto para evitar estas situaciones. “No se puede permitir que siga ocurriendo, tiene que haber una normativa más estricta para evitar que quien haga eso vuelva a un campo y perseguir estas actuaciones”, zanja el presidente del Xeitosa.