Un éxito inesperado

El técnico del Grupo IMQ, Chechu Villaldea así lo considera. “Valoro la temporada de manera muy positiva, creo que incluso hemos estado por encima de lo que se esperaba. Acabamos en quinta posición, que es la mejor clasificación de los últimos años, y además en una temporada en la que tuvimos bajas importantes y lesiones. Eso hizo que subiese gente muy joven a lo largo de la temporada y hemos conseguido muy buenos resultados. Y al final, un fantástico quinto puesto”, destaca.

A lo largo de la temporada hubo cosas buenas y malas. “Lo peor sin lugar a dudas fue la lesión de Mario Gutiérrez, un chaval de 18 años que estaba teniendo una progresión tremenda, y que se rompió el ligamento cruzado anterior. Lo mejor ha sido cómo evolucionó el equipo, el trabajo día a día con ellos. Trabajan de manera increíble y eso es lo que nos ha hecho estar arriba y mejorar en todos los aspectos”, asegura Villaldea quien echó de menos “el apoyo del público que para nosotros siempre ha sido importante. Es una afición que nos arropa mucho, que le gusta el balonmano y nos empuja en los momentos delicados de los partidos, así que no tenerla se ha notado. Nos hemos tenido que adaptar, y al principio era bastante extraño, parecían partidos amistosos, pero a lo largo de la temporada nos acabamos acostumbrado a ello”.

Villaldea tiene esperanzas que para el comienzo de la próxima temporada “todo se normalice, que vuelvan los aficionados, aunque en el plano deportivo lo vamos a tener complicado. De mano, aspiraremos a mantener la categoría porque se nos van a ir jugadores importantes. Se va Marcos Méndez de “Erasmus” a Oporto y Jesús Canal, que también se va de “Erasmus” a Polonia. No tendré a ninguno de los dos en toda la temporada y tampoco estará desgraciadamente por la lesión Marcos Gutiérrez. Eso sin contar con que alguno se pueda ir porque lo fiche otro equipo. Por idiosincrasia del club no podemos fichar a jugadores, tienen que ser todos socios, y estaremos muy justos de efectivos”.

En parecidos términos se manifiesta Ángel Gulín, entrenador del Finetwork Gijón. “En cuanto a juego y sensaciones la valoración es muy buena. Acabamos en una posición que no esperábamos a principios de temporada. Además creo que con la pandemia, cuando empezaba la Liga, nos dio alas con respecto a otros equipos. Hubo partidos que los rivales venían de entrenar poco o de estar confinados, en ese sentido tuvimos suerte y logramos buenos resultados que nos dieron confianza porque vimos que podíamos competir contra cualquier rival. Nos metimos arriba. Estoy muy contento de cómo se desarrolló la temporada”.

Gulín no ve “ningún aspecto negativo que destacar ni en cuanto a juego, clasificación o la actitud de los jugadores. Las temporadas son muy largas y siempre puede surgir algún problema o que algún jugador esté molesto y eso no ha pasado. El presidente está hablando con los jugadores estos días y ninguno de ha quejado de nada. Bueno por decir algo negativo pudiera ser la racha final en la que tuvimos varias derrotas y que nos hizo bajar un poco en la clasificación, pero lo cierto es que incluso en esos partidos competimos siempre”.

Por contra destaca que su equipo “ha tenido mucha suerte en un aspecto muy importante como es el de la salud porque no hemos tenido ningún positivo en toda la temporada. Fuimos de los pocos equipos que no tuvimos que confinarnos, entrenamos siempre e incluso no hemos tenido lesiones de importancia, creo que ese puede ser el aspecto más positivo de todos”.

Ángel Gulín también espera que la nueva temporada se pueda desarrollar con normalidad. “Lo mejor para todos es volver a como estábamos acostumbrados, que haya público en las gradas, poder usar las duchas, entrenar sin mascarilla... lo normal”, reconoce. En el aspecto deportivo apunta que “para la próxima temporada me gustaría poder mantener el grueso de la plantilla y espero que así sea. El club ya está hablando con los jugadores”.