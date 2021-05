Natxo Lezkano, tras la derrota del Oviedo Baloncesto: “El arbitraje ha sido una chapuza y no hay por dónde cogerlo”

Lezkano ha calificado la actuación del trío arbitral como “chapuza”. “No hay por dónde cogerlo”, añadía. En cuanto a la última acción, el vasco lo tiene claro: “La última no es una situación de pitar, simplemente la quieres pitar o no la quieres pitar, igual que la de Frey al lado de mi banquillo, lo que no concibo es que no la veas”.

Al entrenador vasco le costó hacer una valoración del partido: “Es difícil, estás caliente y a mí no me cabía duda de que íbamos a jugar el viernes en La Coruña. Pero estamos aquí partiéndonos la cara con uno de los cuatro mejores equipos de la LEB Oro cuando el presupuesto nos ponía en otro sitio. Es para estar orgullosos de todo lo que ha hecho este club, todos los que lo componen”.