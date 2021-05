El Llanes quiere hacer historia: así afronta el humilde club asturiano su asalto a la Segunda RFEF

El Llanes afronta con una gran ilusión la final ante el Avilés para conseguir la plaza que está en juego para la Segunda RFEF. El entrenador del equipo llanisco, Luis Arturo, asegura que es algo inesperado, pero no renuncia a nada. “Iniciamos la temporada con el objetivo de no pasar apuros y conservar la categoría. Fue un año muy complicado, tuvimos muchos problemas porque no pudimos entrenarnos en nuestro campo, que estaba en obras, y tuvimos que desplazarnos a Ribadesella, pero lo solventamos con una buena disposición al trabajo de todos los jugadores”, explica el técnico.

No fue el del campo el único obstáculo que tuvo que librar el conjunto verdiblanco, tal y como subraya Luis Arturo: “Tuvimos que pasar un confinamiento de diez días por un positivo en la plantilla, pero logramos superar todos los inconvenientes. Nos metimos en el play-off de la primera fase como último clasificado, pero el equipo fue de menos a más. Tuvimos momentos duros, pero conseguimos clasificarnos por méritos propios. Ahora, estamos en la final de manera inesperada, pero es algo muy ilusionante y vamos a intentar hacer la machada”.

En este sentido, el entrenador asegura que “las finales se juegan para ganarlas, no nos vale otra cosa”. No le condiciona el hecho de tener que disputarla con el factor campo en contra y de que al Avilés le valga el empate si el tiempo reglamentario y la prórroga acaban en igualada. “No sé cómo se juega a empatar. Vamos a jugar con nuestro estilo de juego y no renunciamos a nada. Es cierto que el hecho de jugar en el campo del Avilés influye más, porque estará apoyado por su afición, pero al final los partidos se deciden en el terreno de juego. Nosotros somos un equipo muy competitivo y muy incómodo para los rivales”.

Sobre el Avilés, Luis Arturo señala que “es un gran equipo que tiene detrás a una gran ciudad y que está luchando para conseguir el objetivo de regresar a la Liga Profesional. Está claro que nos supera con mucho en los recursos económicos de los que dispone, pero nosotros vamos a suplirlo con las ganas y la ilusión por conseguir un objetivo que sería histórico para el club y para Llanes. Esta temporada ya jugamos dos partidos ante el Avilés, perdimos el primero por 2-3 y ganamos en Avilés 0-1, por lo que puede darse cualquier resultado”.

El técnico considera que este tipo de choques a partido único se suelen resolver por “pequeños detalles. El equipo que esté mejor en las áreas tendrá mucho ganado. Es cierto que ellos podrán plantear un partido con menos ritmo, más prudente, y que es un equipo al que se le generan pocas ocasiones, pero estamos convencidos de que vamos tener nuestras posibilidades. Estamos obligados a marcar y sabemos cuál es el camino”.

El Llanes tiene esta temporada el menor presupuesto de los últimos años, “con mucha diferencia”, apostilla Luis Arturo. “Llanes es una población turística, y el tema del covid-19 influyó mucho con los patrocinios y otros condicionantes que nos limitaron, como que casi todos los jugadores están dados de alta en la Seguridad Social y eso hace que la nómina se tengan que reducir”.

Luis Arturo está orgulloso de su equipo, pero más de contar con “12 de 21 jugadores de la cantera. Creo que eso tiene mucho mérito y pocos equipos lo pueden decir. Esa es nuestra identidad y nos sentimos muy orgullosos de ello. No solo es que jueguen, es que más del 80% de ellos son titulares, algunos siendo el primer año de juvenil”. Admite que es una filosofía que le gusta: “Hay que contar con ellos y ponerlos porque son jugadores que aportan de verdad al equipo”.

El técnico cumple su tercera temporada en el banquillo del Llanes y asegura estar “muy contento. El club funciona muy bien. Junto con el segundo entrenador, Oliver García, confeccionamos la plantilla en función de las posibilidades de un club que es un modelo de funcionamiento”. Además, asegura “que el Llanes es mi club, aquí nací, siento los colores de un club en el que también jugué. El Llanes me lo dio casi todo en el mundo del fútbol y eso hace que todo sea más especial. Se dice que uno nunca es profeta en su tierra, pero esta es mi casa y estaré el tiempo que los dirigentes quieran”.

Luis Arturo destaca que el Llanes “nunca estuvo tan cerca de conseguir el objetivo del ascenso. Estar a un partido de subir es algo histórico y de lograrlo sería el no va más”.

Con respecto al futuro, asegura que “no me lo planteo ahora mismo. Solo estoy centrado en conseguir el ascenso y hacer historia. En caso de lograrlo, el club está preparado para afrontar cualquier reto, porque tiene unos cimientos muy fuertes.

Setenta y tres equipos de toda España ya tienen plaza confirmada en la Segunda RFEF, una de las nuevas categorías establecidas para la próxima temporada. Avilés y Llanes se disputan la última en juego en Asturias, tras las ya conseguidas en semanas anteriores por Ceares y Llanera. Equipos que se suman a Marino y Langreo, procedentes de la Segunda B, que ahora desaparece.

Hay nombres ilustres entre los clubes de la nueva categoría, que será la cuarta del fútbol español tras Primera, Segunda y Primera RFEF. Por ejemplo, en Andalucía llaman la atención Córdoba, Xerez y El Ejido, no hace tanto en el fútbol profesional. También ha caído hasta la cuarta categoría el Real Murcia. En el País Vasco destaca el ascenso de la Real Sociedad C, completando el éxito del club, que situó al primer filial en Segunda.

