El conocido psicoesteta asturiano Ramiro Fernández (San Miguel de Nembra, Aller, 1943) presentó ayer en la plaza de Trascorrales de Oviedo su último libro, “De los pies a la cabeza: mis vivencias con el fútbol y la Roja”. Fernández repasa sus 28 años como peluquero de la selección española de fútbol y revive las anécdotas vividas a lo largo de siete Copas del Mundo, seis Eurocopas y unos Juegos Olímpicos. Al acto acudieron unas 100 personas. “Soy el peluquero más afortunado de España. He sido embajador de Asturias regalando dulces artesanos ovetenses allá donde he ido”, dijo Ramiro. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el director general del banco Sabadell Herrero, Pablo Junceda, presentaron el acto. “Ramiro no es un personaje, es una personalidad. Su figura forma parte del paisaje y el paisanaje de Oviedo, y su peluquería es una facultad de doctrina estética y ética”, dijo Canteli.