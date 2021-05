Movimientos en la Tercera División de Asturias: L’Entregu y Titánico intercambian entrenadores

Después de seis años de entendimiento total, Pepe Cueva y Marcos Suárez separaron sus caminos con cierta polémica. Según Cueva, “Marcos estaba casi renovado, pero el martes me dijo que tenía una oferta del Titánico, con bastante dinero para formar la plantilla. Yo le dije que no podíamos llegar a esa cantidad y me pidió una semana para pensarlo, pero le dejé claro que no podíamos esperar”.

Suárez lo ve de otra forma: “El miércoles a mediodía hablé con Pepe y le dije que tenía una oferta de otro equipo, pero con menos dinero que en L’Entregu. Quedamos en concretar el viernes y, para mi sorpresa, me llama él a las 5 de la tarde para decirme que acepte la oferta porque él ya tenía entrenador. Creo que no me merecía salir de esta forma”.

Mientras, Adrián González no tiene dudas: “Para mí esto es un paso adelante porque L’Entregu lleva unas temporadas muy buenas. Espero mantener el bloque”.