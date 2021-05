Avilés-Llanes, no va más: dos equipos por una plaza en Segunda RFEF

El favoritismo del Avilés, con una plantilla formada para dar el salto, queda en parte diluido por la ausencia por sanción del delantero Natalio, el máximo goleador del equipo. Así lo ve el entrenador, Luis Rueda: “Para nosotros es una baja importante porque es el jugador más determinante de la categoría. Natalio nos ha traído hasta aquí y ahora tenemos que jugar el partido más importante sin él, pero hemos trabajado toda la semana para que no se note su ausencia”.

El brasileño Rafa Silveira o Cedrick, que dejaría su puesto en la banda, se perfilan como sustitutos de Natalio. Teniendo en cuenta que Rueda tampoco podrá contar con Joao, sancionado, ni con los lesionados Palanca y Samu Pérez, la allineación del Avilés podría ser la formada por Davo; Pato, Prendes, Albuquerque, El Anabi; Alagy Oliveira, Félix Sanz; Cedrick, Guille Vázquez, Vitolo; y Rafa Silveira.

El entrenador del Llanes, Luis Arturo, tiene a los veinte jugadores de la plantilla disponibles para el último asalto de la temporada. El técnico, además, no tiene problemas en adelantar que repetirá el mismo once que jugó el pasado domingo en el campo de L’Entregu: Guillermo; Dosal, Pablo Álvarez, Moreno, Bruno, Pablo Prieto, Hugh, Gael, Ivanchu, Laine y Ariel. “No me darán ataques de entrenador”, bromea Luis Arturo, que al margen del resultado de hoy cree que el Llanes ya ha ganado: “Hemos enganchado a la gente de la villa, y eso es más importante que cualquier ascenso”.

En Avilés han echado de menos durante la semana el apoyo institucional que se ha desbordado en Llanes, donde el color verde lo ha invadido todo. Luis Rueda señaló que el gran objetivo de los jugadores es dar una alegría a la afición: “Estamos muy ilusionados por ellos. Esta afición ha tenido muy pocas satisfacciones en los últimios tiempos. Para nosotros sería un orgullo devolver al Avilés a una categoría que se merece”.