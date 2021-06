Fútbol: “Este Avilés no tiene techo”, dicen los artífices del ascenso

Más que euforia, ayer en el seno del Avilés había alivio por cumplir con lo que era casi una obligación: llegar a la nueva Segunda RFEF. Incluso se transmitía la sensación de que es solo un primer paso para seguir la escalada. “Este Avilés no tiene techo”, sentencia Natalio, el goleador del equipo y clave en el éxito. Un pronóstico compartido por otros protagonistas de la temporada reunidos en el Suárez Puerta por LA NUEVA ESPAÑA: el dueño del club y presidente, Diego Baeza; el entrenador, Luis Rueda, y el capitán, Davo Armengol.

Para Diego Baeza, que a finales de 2020 culminó la compra del club a José María Tejero, el camino ha estado plagado de obstáculos: “Se sembraron dudas desde el principio, cuando compramos las acciones, por los intentos fallidos que hubo anteriormente. Y después fue todo muy difícil por la marcha del equipo, por el covid... por todo. Por eso valoramos aún más haber alcanzado el objetivo”. Incluso en los peores momentos, Baeza siempre confió: “Sabía que teníamos un equipo que compite muy bien, rocoso, al que cuesta hacerle gol. A poco que llegase algún balón a Natalio, siempre tendríamos opciones”.

“Las dudas llegan cuando falta tu jugador franquicia, como el domingo”, admite el presidente, “pero el equipo supo estar muy serio”. Baeza prefiere disfrutar durante unos días antes de planificar la próxima temporada: “No se puede hacer un proyecto ambicioso con prisa”. Para ello espera contar con más apoyos económicos: “Este año lo hemos afrontado a pulmón. Sabemos que la situación es compleja, que los negocios están sufriendo mucho, por lo que agradecemos cualquier ayuda”. No se marca objetivos respecto a los socios, “pero tiene buena pinta porque la gente necesitaba fútbol”.

Diego Baeza reconoció el trabajo del entrenador, Luis Rueda. “Sin Luis esto no hubiera sido posible, igual que los jugadores o Abraham en su momento. Todos han sido artífices del éxito”. Rueda recuerda que “cuando llegué casi no había margen de error. Fueron cuatro meses muy intensos. Hicimos unos números muy buenos, conseguimos seis victorias consecutivas y nos pusimos segundos. Después, el brote de covid nos hizo caer del primer objetivo. pero el equipo se unió, los jugadores fueron muy profesionales y lo conseguimos por el camino largo”.

El técnico comprobó que las cosas estaban cambiando en el Avilés: “Es una ciudad que ha estado fuera del fútbol potente durante muchos años y el club últimamente no funcionaba bien. Estaba muy cómodo como seleccionador asturiano, pero cuando el Avilés se puso en contacto conmigo di el paso porque creo en la propiedad. Me presentaron un proyecto lo suficientemente serio como para decir que sí”. Asegura que ya “en la primera semana de entrenamientos” percibió que las cosas podían salir bien: “La primera victoria dio ese plus que los futbolistas necesitaban. Hicimos un trabajo muy grande, conseguimos que el equipo cambiara de mentalidad y que los jugadores se vieran capaces de estar arriba. En Tercera, o tienes un equipo muy superior, que abrase, o hay que bajar al barro”. Para Luis Rueda “lo más difícil fue meternos en el play-off, salvar esa distancia que nos sacaban el Caudal, Ceares y Llanera. Ya se sabe que los play-off son siempre muy igualados, con mucha tensión, en los que el futbolista se preocupa sobre todo de no cometer errores”. El técnico asegura que a la hora de planificar la próxima temporada no se dejará influir por lo ocurrido: “Uno de los errores que puede cometer un cuerpo técnico es analizar la situación de manera resultadista. Por eso necesitamos hacer un análisis más allá del resultado final. Esta plantilla se confeccionó con dificultades porque cogieron la propiedad con poco margen. En unos días veremos lo que nos interesa para la próxima temporada porque ahora hay que bajar la tensión. Yo he acabado agotado”.

Uno que seguirá seguro es Natalio, el delantero valenciano que, con 36 años, batió su récord de goles (20) en una carrera que transcurrió entre Primera y Segunda B. “Estoy muy feliz en el Real Avilés porque encontré una estabilidad que pensaba que ya no iba a tener. Diego me convenció para este proyecto, me comprometí a muerte y aquí estamos”, asegura Natalio, que ya ha ejercido como capitán. A Natalio se le recordará por su gol en Sotrondio: “Nunca había marcado en una prórroga, pero lo importante es que sirvió para pasar. Este año he estado muy fino de cara al gol, gracias a los compañeros”. Frente al San Martín también vivió la cara amarga del fútbol, al ver una tarjeta roja que le impidió jugar frente al Llanes: “Mi mujer me dijo durante toda la semana que tenía ganas de que pasase el domingo porque estaba insoportable. Me dio mucha rabia, pero confiaba plenamente en mis compañeros”.

“Este Avilés no tiene techo”, pronostica Natalio desde su experiencia”. Tiene una directiva ilusionada, que apuesta fuerte por devolver al Avilés a categorías superiores, pero no va a ser fácil. Hay que sentar las bases y profesionalizar el equipo”. Natalio desafía a los que dudan de él por su edad: “Los que decían que venía a retirarme se han comido sus palabras. Ojalá que lo sigan diciendo porque me motiva, pero prefiero dedicárselo a los que me apoyaron desde el primer momento”.

Al otro extremo del campo el otro capitán, el guardameta Davo Armengol, también disfrutó del éxito: “Es la mayor alegría que me he llevado en un campo. Después de tantas dificultades, el equipo se rehizo y en las eliminatorias dimos la cara”. Davo vivió la otra cara en su anterior etapa en el club: “La gente todavía me recuerda lo que ocurrió en Llagostera, donde fuimos con un 2-0, lo cerca que estuvimos del fútbol profesional. Aquella vez salió cruz y ahora la ciudad y la afición tienen que disfrutarlo”. El portero destaca el cambio que ha dado el club: “Ahora, sobre todo, hay seriedad. Hacen todo lo posible para que podamos trabajar bien”. Davo, que está a punto de cumplir los 35 años, espera seguir una temporada más: “Voy dando los últimos pasos en el fútbol, pero hasta el último día voy a estar con la máxima ilusión”.