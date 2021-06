Fútbol: Pereira, feliz en el Avilés: “Cuando te tratan bien, como ahora, intentas corresponder en el campo”

El destino le hizo un guiño a uno de los jugadores del Avilés que vivió con más emoción el éxito del domingo, con el acceso a la Segunda RFEF. “El gol es mío, lo pone el acta”, reivindica Diego Pereira García (Avilés, 20-4-99), autor del centro que acabó en la red de la portería del Llanes y acabó con la incertidumbre del partido decisivo. Un honor para este lateral derecho, uno de los tres avilesinos de la plantilla, que de guaje animaba al equipo con la peña Galiana Xoven, la misma que el domingo le aclamó. Formado en la cantera del Quirinal, Pereira jugó un año en el infantil del Avilés, fichó después por el Oviedo y en 2018 volvió al Suárez Puerta, en una época muy diferente a la actual.

–¿Cómo valora el cambio que se ha producido en el Avilés?

–Soy el único que queda de la temporada de los impagos, con Juanma Castañón y más de 50 jugadores que pasaron por la plantilla. Hasta la última jornada no nos salvamos. Me planteé marchar, pero estaba en casa y el Avilés siempre ha sido mi club. En 2012, cuando era infantil, iba a animar al equipo con la Peña Galiana Xoven. Ahora ha habido un cambio en el club, tanto en lo deportivo como en lo personal. Con los nuevos propietarios cobramos al día y trajeron jugadores importantes.

–¿Ahí ha estado la clave para llegar a la Segunda RFEF?

–Sí, se veía que era gente seria y comprometida. Desde el principio fue todo normal, nunca nos faltó de nada, muy diferente a otras épocas. Cuando te tratan bien intentas corresponder en el campo.

–Pero la marcha del equipo transmitió alguna duda

–Hubo fases malas, pero es que fue una temporada complicada. Hace mes y medio, con el covid, lo vi muy negro. Pero después nos recuperamos. En todo el play-off no encajamos ningún gol. Es el mejor equipo en el que he jugado, sobre todo mentalmente.

–¿Cómo influyó el cambio de entrenador?

–Me fastidió la marcha de Abraham porque es de casa y siente los colores. Fue un palo porque los jugadores tuvimos parte de culpa. Pero ha que decir que Luis Rueda hizo un trabajo excepcional. Supo gestionar el grupo y fuimos una piña.

–¿Temió que se acabase todo en el partido frente al San Martín?

–En algún momento, sí. Es cierto que nos costó mucho pasar la eliminatoria y que se decidió todo en la prórroga. Afortunadamente contamos con Natalio, un gran delantero que vino para esto, para cambiar un partido en esos momentos decisivos.

–Ese mismo día, además, les llegaron buenas noticias desde El Entrego

–Sí, la clasificación del Llanes ya fue una doble alegría. Porque si pasaba L’Entregu teníamos que ir allí, sin nuestra gente, y solo nos valía ganar. Íbamos camino de Avilés cuando nos llegó la noticia y fue una alegría inmensa.

–Que pudieron compartir el domingo con 1.400 hinchas...

–Por supuesto. Nos ayudaron mucho y fue una alegría tremenda, un día inolvidable.

–Y para rematar la fiesta, un gol suyo.

–Fue de aquella manera, con un poco de ayuda del portero y un poco de suerte, que siempre es importante tener. Llegué forzado a la línea de fondo y centré como pude. El árbitro me lo dio a mí porque fui el último en tocar el balón. Para un chaval de la casa como yo fue una pasada, me llena porque veo por la calle que hice feliz a mucha gente.

–¿Preparado para estrenar categoría?

–Claro que me gustaría seguir en el Avilés, pero todavía no hemos hablado nada. De momento toca disfrutar del ascenso con los compañeros. Espero seguir y me encantaría que hubiera más jugadores de Avilés.