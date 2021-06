David Bisbal, enamorado de los Lagos: “Ha sido una bonita experiencia”

Con el exciclista conoció la dureza de la montaña canguesa, que será final de etapa de la Vuelta a España (1 de septiembre). Con lo que no contaron fue con el fuerte orbayu y la densa lluvia, que caló hasta los huesos a Bisbal y Delgado. Pero el cantante no se rindió y logró subir por primera vez a la cuna de la Reconquista.

“Gracias Pedro por invitarme a esta subida, aunque no pueda ver los bellos paisajes. He disfrutado mucho porque ahora salgo dos veces a la semana a rodar en bici y esta ha sido una bonita experiencia”, dijo Bisbal, que mañana cumple 42 años, nada más fundirse en un fuerte abrazo en la cima con el vencedor del Tour de Francia de 1988.

Bisbal, que tiene en su palmarés tres Grammys Latinos y once discos de Diamante, reconoció que “me gusta la bicicleta. Corrí dos años de juveniles con el equipo Yoplait, pero era un todoterreno, nada especialista en subida y no me gustaba sufrir mucho. Ahora ruedo para tener una buena condición física para mi carrera de cantante y me gusta subir puertos, pero para disfrutarlos. La carretera me da algo de miedo y por eso practico más BTT o Graven”. Y añadió: “En su día ascendí en mi tierra los altos de Cala Mayor y Velefique, y en Madrid la Morcuera, Navacerrada. Y en Asturias el año pasado, al final de mi gira musical en Oviedo, subí con un amigo el Angliru. Los Lagos se me parecen a la montaña riosana, sólo que estos tienen algunos descansos, después de superar las durísimas rampas de la Huesera y Dua”.

Ante la buena forma de Bisbal, Pedro Delgado piropeó al andaluz: “Tienes unas piernas fuertes, ruedas bien y se te nota que estás preparado. La pena fue que tuvimos un día de lluvia y niebla y no pudiste ver la impresionante vista al llegar al primer lago. Tendrás que venir otra vez para vivir esa gran experiencia”.

Bisbal llegó al lago Enol con frío en el cuerpo tras acabar empapado, pero ya en Covadonga recuperó calor y fuerzas: comió una buena fabada y un cachopo en El Peregrino antes de regresar en furgoneta a su Almería natal. Le acompañaron en el almuerzo los cámaras Evaristo Canete y Pedro Delgado Junior, el piloto Paco Marina y Fernando de Santos, que grabó con dron toda la subida. También estuvieron presentes Eduardo e Irene, componentes del staff de Bisbal. El cantante de “Bulería”, “Corazón latino” y “Ave María” se divirtió mucho en esta marcha desde su parada en el Puente Romano de Cangas de Onís, donde un aficionado al ciclismo quiso sacarse una foto con Delgado. Perico le dijo al aficionado señalando a Bisbal: “Que nos la haga este cicloturista”. Los dos se echaron a reír porque el aficionado no había reconoció al cantante.

En otra broma grabada por el cámara Canete, Bisbal comentó que “tengo que hacer yo esta entrada para los ‘Pericopuertos’ porque no pudo venir Pedro, pero tenemos aquí a un invitado especial”. Entonces apareció Pedro Delgado y se fundieron en un gran abrazo. Bisbal delante de la Basílica y ante la barrera para subir a los Lagos se encontró con una pareja de la Guardia Civil de Tráfico. “Que tal paisano, yo también soy de Almería. Vine a conocer los Picos de Europa y me casé aquí donde vivo muy bien desde hace años”, le espetó el guardia Juan Bruque. Los dos comentaron sobre pueblos y amigos comunes en Almería. Los guardas del Parque de Covadonga también se fotografiaron con Bisbal, siempre atento con todo aquel que le reclamó.