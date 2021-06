El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo está ante un reto histórico. El club ovetense, que tiene 28 años de vida, se juega este fin de semana los ascensos de los equipos masculino y femenino a la División de Honor Plata del balonmano español. Por si fuera poco, el equipo cadete femenino disputará la final del Campeonato de España en Fuerteventura

La División de Honor Plata, antesala de la máxima categoría del balonmano español (Asobal), es el objetivo de los dos equipos senior. El masculino tendrá como rivales en Ciudad Real al equipo anfitrión, Balonmano Caserío; al Handbol Esplugues catalán, y al filial del Anaitasuna navarro.

El femenino disputará la fase de ascenso en La Cañiza (Pontevedra), donde se jugará el ascenso con el Deporcyl Fuentes Carrionas de Guardo (Palencia), el Saeplast La Cañiza y el Puerto del Carmen de Lanzarote.

El equipo masculino iniciará hoy la fase de ascenso ante el conjunto anfitrión, el Balonmano Caserío de Ciudad Real. El partido se jugará a las 20.30 horas en el Quijote Arena. El técnico, Toni Malla, tiene a su disposición a toda la plantilla, con la inclusión del portero del filial Dani Fernández y el lateral en edad juvenil Jaime González.

Por su parte, el equipo femenino se enfrentará hoy, a las 18.00 horas, al Deporcyl Fuentes Carrionas de Guardo. El conjunto castellano ha finalizado primero de su grupo. Para este encuentro la única baja del equipo carbayón será la de la extremo Claudia Valín.

A nivel personal, esta será la primera fase de ascenso para Toni Malla en Primera Nacional, no así en otras categorías, en las que ya conoce lo que es luchar por subir en partidos decisivos. No obstante, reconoce que esta es “especial porque el sitio lo hace especial. Tengo 33 años y he pasado por muchas fases. Tengo mucha más experiencia a la hora de dirigir, pero el reto es uno de los más importantes y especiales de mi carrera como entrenador. Sé lo que significa dirigir al Unión Financiera Oviedo, uno de los clubes más importantes de España, con el recuerdo siempre presente de lo que significó el Naranco. La responsabilidad es muy grande, pero lo afronto con tranquilidad”.

Con respecto a la influencia de jugar en la pista del rival, señala que “durante la temporada regular, hicimos mejores partidos fuera que en casa. Es algo que me preocupa menos porque tenemos jugadores con mucha experiencia acostumbrados a jugar partidos con este nivel de exigencia. El ambiente no nos va a influir demasiado”





Lafuente: “Hay equipos más hechos, pero llegamos bien”

Después de muchos años en la elite del balonmano femenino, Diego Lafuente (Gijón, 1969) tardó un par de días en recibir una oferta que no dudó en aceptar. No le importó bajar dos categorías para entrenar al Unión Financiera Base Oviedo con el objetivo, a medio plazo, de llevarlo a la División de Honor Plata. Unos meses después disputará la fase de ascenso con un equipo al que ha ayudado a crecer de forma acelerada. Desde hoy, en La Cañiza (Pontevedra) busca el más difícil todavía.

Tras cerrar su etapa como jugador, en el Grupo Covadonga y el Villa de Avilés, Diego Lafuente pasó a dirigir a Deportivo Gijón, tanto al equipo masculino como femenino, para dar el gran salto en el Balonmano La Calzada, en el que con distintas denominaciones estuvo 17 años, con cuatro temporadas en la máxima categoría, un título de la Copa de la Reina y dos clasificaciones para competiciones europeas.

Pero el 5 de junio del año pasado, tras otra brillante temporada, la directiva le comunicó su destitución. “Fue una sorpresa para todo el mundo”, dice Lafuente, que no duró mucho en el paro. “Dos días después me llamó el Base”, recuerda el técnico, que no dudó en aceptar la propuesta del presidente, Pepe Rionda, y del director deportivo, Caco Fernández: “Hablé con ellos en Gijón y al día siguiente les dije que sí. Me gustó su forma de ver el balonmano”. “Así empecé en La Calzada, en Primera Nacional”, argumenta Lafuente: “Además, aquel club no estaba tan organizado como el Base”. Sí tuvo que trabajar a fondo con su equipo, el senior femenino: “Solo había ganado un partido, así que hubo que reconstruir la plantilla al completo. Trajimos algunas conocidas y últimamente a tres refuerzos de superior categoría: Camila Méndez, Eva Martín y Fanny Monrós. Todas han tenido una gran evolución y ahora estamos a buen nivel”.

Además de la mejora de la calidad, Diego Lafuente también apretó el acelerador en la preparación con entrenamientos más exigentes, lo que permitió al Unión Financiera competir de tú a tú con el gran favorito, el Grupo Covadonga, y clasificarse para la fase de ascenso, donde a partir de hoy buscará la sorpresa: “Hay equipos más hechos que el nuestro”. Lafuente no renuncia a nada, pero deja muy claro el planteamiento del club a comienzos de temporada: “No salimos con este objetivo, sino el de fortalecer la sección femenina, que el equipo senior tuviera una forma de trabajo más seria para recoger los frutos a dos o tres años. Pero competimos bien contra las campeonas de las últimas temporadas y aquí estamos”.

“Vamos con la obligación de competir al máximo nivel y si nos da para subir ideal, para así acortar los plazos”, insiste Lafuente, que está encantado en el Base Oviedo: “Están cumpliendo lo que me dijeron y más. No teníamos programado traer a dos o tres jugadoras, pero vieron la necesidad, sobre todo para la portería, e hicieron un esfuerzo. Vamos a intentar devolverles esa confianza con una alegría”.